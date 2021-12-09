Un diferencial de 9 ¿es poco o es mucho? - página 2
Amén, hermano!
Al fin alguien con dos dedos de frente.
El problema es que a perder también se acostumbra uno, hay que poner los 5 sentidos en esto aunque la cuenta sea pequeña.
Muy cierto.
La realidad es que aquí el tamaño no importa.
Si has ganado un dolar o has ganado mil no es importante. Lo único importante es que hoy no has perdido.
Gracias.
La realidad es que hacía 10 años que no abría una posición apalancada.
Pero llegan los nietos con mucho impetu y antes de verlos arrojarse al vacio prefiero hacerles una demostración de como se puede perder todos los dias sin remordimientos.
Luego ya...
Cuando aprendas y sepas ganar más de lo que pierdes, entonces ya serás sufiecientemente mayorcito para saber donde te metes.
Lo dificil es aprender a perder :)
Ese es el tema, aprender a perder y a que un 6% mensual es un 100% anual...que eso hay muchos que aun llevando años no lo entienden y piensan que si no se gana un 50% o un 100% mensual no eres nadie.
Bien dicho.
Un pipo de beneficio al dia es una mina.
Para los menos entendidos: Hoy he terminado el dia con ganancias negociando lotes de 0.01
Por eso mañana me permitiré el lujo de negociar lotes de 0.02
No es nada usual, pero hay quien le llama así al ser la diferencia entre el precio de compra/venta.
Antiguamente, antes de que este mundillo se llenase de términos anglosajones, es así como se le llamaba y en realidad es como deberíamos llamarle.
"Este mundillo" siempre ha estado lleno de términos anglosajones. Eso es lo regular y lo mas común.
Y tiene todo el sentido del mundo: la idea es que cualquier trader en cualquier parte del mundo pueda entender lo que pretendas decirle.
Puedes elegir llamarle como gustes, pero otra cosa es que te vayan a entender, justo como en este caso.
Y no , no "deberíamos" llamarlo "diferencial" a menos que solo te comuniques con un grupo muy limitado que le guste llamarlo asi.
¿Y quién decide como llamarlo o que está bien o mal? ¿Tú?
Se trata de defender la lengua, claro que en México sois muy dados a hablar con términos anglosajones, por lo cual no me sorprende tu comentario.
El caso es que "spread" es la traducción al inglés de "diferencial", y habiendo una palabra en español ¿por qué tendría que usarla en inglés? Obviamente, cuando hable en inglés la utilizaré, mientras tanto es tan válida una como la otra.
Cierto que este mundillo ha estado siempre lleno de términos anglosajones.
Cierto tambien que eso ayuda a entendernos con todo el mundo.
Aun recuerdo una conversación hace años, a eso de las cuatro de la mañana (en España), entre un chino, un californiano y un chileno.
Gracias al inglés supimos que el chino conectaba desde un cibercafe de Chang-Chún. Una ciudad al norte de Pekin con rascacielos y millones de habitantes desde donde salen excursiones hacia los dominios del tigre siberiano.
Fue interesante la conversación pero ninguno gano dinero ese dia.
Afortunadamente Metatrader y muchos brokers han decidido dar cobertura a varias lenguas (incluido el Chino) y los hispano hablantes podemos comunicarnos con más fluidez y eficiencia, aunque muchos seamos capaces de comunicarnos en inglés.
Aun recuerdo cuando preguntamos al representante de un Broker importante ¿Para cuando la plataforma de negociación en Español?
- Probablemente primero la veremos en Chino - respondió.
Gracias Miguel Angel, por el ejemplo tan explícito y elocuente.