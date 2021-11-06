problemas con mt4
Hase mas de un año comense con 2 cuentas trade 4 un 5 los primero Dias todo bien despues los Broker se hisieron dueños y nunca me an buelto ni a llamar
edgardo20 lora:
Descartando problemas de conexión, pruebe con firewall, antivirus, etc.
¿Recibe algún mensaje de error? ¿Qué sistema operativo está usando? ¿Antes podía y ahora no, o nunca pudo? ¿Ha probado de ponerse en contacto con su broker?
Porque la señal de trading que yo tengo no permite la gente se suscriba?
hola a todos alguien me podria decir que pasa que las plataformas de mt4 no dejan descargar datas del pasado habiendo buena conexion
gracias