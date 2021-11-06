problemas con mt4

Nuevo comentario
 

hola a todos alguien me podria decir que pasa que las plataformas de mt4 no dejan descargar datas del pasado habiendo buena conexion

gracias

 

Hase mas de un año comense con 2 cuentas trade 4 un 5  los primero Dias todo bien despues los Broker se hisieron dueños y nunca me an buelto ni a llamar 

<Deleted> aqui mi Email 

 
edgardo20 lora:

Descartando problemas de conexión, pruebe con firewall, antivirus, etc.

¿Recibe algún mensaje de error? ¿Qué sistema operativo está usando? ¿Antes podía y ahora no, o nunca pudo? ¿Ha probado de ponerse en contacto con su broker?

 
Porque la señal de trading que yo tengo no permite la gente se suscriba?
 
Robinson De Jesus Villa Jaramillo # Porque la señal de trading que yo tengo no permite la gente se suscriba?

Ahí tiene la respuesta.

Nuevo comentario