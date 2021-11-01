Comisiones de los Brokers
Deduzco que usas cuentas ECN...a la larga son un timo, porque sigues pagando spread, swap y comisión. Donde se ponga una standard que me quiten lo bailao.
Aviso a navegantes: Abstenerse de nombrar brokers. Quien avisa no es traidor...
Hola!
estoy haciendo la comparativa de las comisiones y swap que me ha cobrado mi Broker, en teoría uno de los TOP, y veo que el 27% de mi beneficio se lo ha quedado el Broker entre comisiones y swap....una barbaridad....y si a lo que me ha quedado luego hay que pagar el 21% de impuestos ya me dirás....en fin, hacer dinero en esto es jodido jodido....
¿Habéis hecho alguno de vosotros estos números?, ¿os salen mejor?
Ellos aseguran que con la comisión pagas menos, pero a mí también me da la sensación de que se están llevando demasiado.
Yo utilizo un servicio de "rebates" que me devuelve alrededor del 35%, lo recomiendo sin reservas pero me parece que no está permitido hacer publicidad en el foro.
Hola!
Hola. Yo no he realizado estos cálculos, pero he ejecutado unos EA que estoy testando en 4 cuentas demo de diferentes brokers, durante 2 meses, y me he encontrado con resultados diferentes. Adjunto imagen con los gráficos de los resultados (sin nombres) . Los EA son los mismos y el ordenador desde donde se ejecutan es el mismo.
Hola. Yo no he realizado estos cálculos, pero he ejecutado unos EA que estoy testando en 4 cuentas demo de diferentes brokers, durante 2 meses, y me he encontrado con resultados diferentes. Adjunto imagen con los gráficos de los resultados (sin nombres) . Los EA son los mismos y el ordenador desde donde se ejecutan es el mismo.
Entiendo que los historiales de cotización los descargas cada uno de su broker correspondiente, y no los estás importando de algún programa externo. Eso que te pasa a ti es perfectamente normal, ya que incluso la cotización de un símbolo es diferente en un mismo momento entre diferentes brókers. Y no es que guarden un paralelismo entre ellos, sino que se puede observar como muchas veces incluso el rango diario varía por varios pips
No es un backtest. Es el resultado en vivo ejecutado durante los dos últimos meses.
Spread, swap, comisiones...todo influye. Examina con detenimiento el historico de operaciones.
La variación de spread, swap, comisiones, daría unos gráficos muy similares pero con variaciones en el beneficio o perdida, con curvas más o menos pronunciadas. Pero son resultados diferentes, abriendo operaciones en unos si y en otros no, y con resultados distintos.No es un backtest. Es el resultado en vivo ejecutado durante los dos últimos meses.
En cualquier caso como dije en el precio, spread, swap, comisiones, etc, tienes la respuesta. Es totalmente normal que tengas resultados tan dispares entre diferentes brokers, máxime si no son tier 1 y son market makers, etc.
De ahí que cuando se optimiza una estrategia en un broker es aconsejable utilizarlo en ese broker. Tiempos de ejecución o como he dicho por pasiva y por activa, spread, etc, pueden arrojar resultados totalmente diferentes.
Como reza el dicho...el diablo se esconde en los detalles. En la cosa más insignificante que puedas pensar es donde suelen estar los problemas o discrepancias como es el caso.
Un ejemplo, un EA que por ejemplo se base en TP fijos, a lo mejor por 1 pip no hace saltar el TP y alarga la operación, y lo mismo con SL, etc. Por lo tanto incluso la cosa más insignificante puede trastocar todo un sistema.
Fíjate también en el número de operaciones, mientras en uno abrió 154 o 158 en otro abrió 180...a eso me refiero. Un EA por normal general se basa en indicadores/precio....si este sufre el más mínimo cambio, el sistema entero cambia.
Si, entiendo lo que dices. Mis EA se basan como punto de partida en el precio, en la superación del precio máximo o mínimo de determinado periodo. Supongo que eso es lo que determina principalmente la diferencia.
Pero, aún y entendiendo el motivo, que se den estás diferencias cabrea bastante y evidencia prácticas cuestionables.
Hola!
