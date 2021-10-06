"iniciar/reanudar depuración con datos históricos" no actualiza las nuevas compilaciones
Lo sé, pero le di a publicar y cuando me di cuenta por alguna razón no puedo editar este post. Normalmente los puedo editar sin problemas.
Así que no puedo corregirlo.
Curioso, este mensaje si puedo editarlo, pero en el inicial no aparece la opción.
¿Alguna idea sobre la pregunta?
Hola,
Cuando inicio la simulación usando este botón, se inicia con los INPUTS tal como aparecen en el código, por ejemplo:
input int Desviacion = 0; // desviacion del precio actual
input double StopLoss = 2; // Stop Loss
input double TakeProfit = 0; //
input int EA_Magic = 12345; // EA Magic Number
input double Lot = 0.1; // Lots to Trade
Sin embargo una vez lo paro, imaginemos que cambio el Stop Loss de 2 a 8:
input int Desviacion = 0; // desviacion del precio actual
input double StopLoss = 8; // Stop Loss 1 = 0.0001;
input double TakeProfit = 0; //
input int EA_Magic = 12345; // EA Magic Number
input double Lot = 0.1; // Lots to Trade
pues al comenzar igualmente comienza con un StopLoss de 2.
Incluso reiniciando el programa sigue agarrando el 2.
Sólo cuando llego al día siguiente ya me agarra el nuevo, no sé muy bien por qué.
En resumen no pilla la nueva compilación que haga, cualquier otro cambio tampoco lo coge, por ejemplo si pongo alertas para verlas en el registro.
¿Hay algún modo para forzar que coja la nueva compilación?
Si alguien me puede indicar que hago mal se lo agradezco ya que no encuentro nada relativo a este problema en ningún sitio.
Por ejemplo hoy en fin de semana al estar cerrado el mercado no puedo avanzar, ya que tampoco puedo usar este simulador.