No se muestran EA cargados en la carpeta Experts de MQL4

Hola, espero alguien pueda ayudarme con esto que sucede.


Tengo Asesores Expertos cargados en la carpeta Experts de MT4, pero, los recién agregados ya no los carga la terminal de MT4

le doy "Actualizar" e incluso iniciar como Administrador y no los carga la terminal.

Es la única Cuenta agregada al Terminal.

al dar Clic en :

  1. "Archivo"
  2. "Abrir Carpeta de Datos"
  3. "MQL4"
  4. Carpeta "Experts", los asesores Expertos si se encuentran en el repositorio.


¿a alguien le ha sucedido? ¿Cómo se puede hacer que los cargue nuevamente la terminal de MT4?


si es de utilidad, La versión del Terminal en uso es Versión: 4.00 Build 1335

 
Hola, como estas?
Estas añadiendo files Mq4 o EX4?
Seguro que son experts? quizas sea un indicador o un script y lo estas poniendo en la carpeta equivocada

Algun mensaje en la pestaña experts y/o journal, despues de reiniciar la Mt4?
 
Hola Miguel!, gracias por tu ayuda.

Estas añadiendo files Mq4 o EX4?

son .ex4 y .ea4

La pestaña de Expertos abre en blanco cuando abro el terminal, si cargo alguno de los Ea que ya había ingresado antes de esta incidencia, si hay movimiento indicando tanto la carga, como la remoción 

en la pestaña de Registro, al abrir la terminal, lo de siempre:

  1. datos del Broker
  2. datos del S.O que ejecuta la terminal
  3. la ruta de la carpeta donde se alojan los datos de la terminal Experts, scripts, presets (que es la misma donde se alojan los ea que aparecen y los que no )
  4. el login en el server del broker

Seguro que son experts? quizas sea un indicador o un script y lo estas poniendo en la carpeta equivocada

si son Ea :)


de hecho borre algunos de los que ya estaban cargados en la terminal, pensando que quizá era eso, pero no se cargan los nuevos (ni actualizando, ni cerrando y abriendo de nuevo la terminal), y los eliminados tampoco se eliminan de la carpeta.

 
en ese caso, copiare la misma respuesta que he dado en otro tema:

Es posible que entonces este Corrupto o mal compilado (o sea un file  falso que tiene una extension equivocada) y por eso no lo puede "leer" la MT4.

poco o nada por hacer,
Saludos!!!
