No se muestran EA cargados en la carpeta Experts de MQL4
Estas añadiendo files Mq4 o EX4?
Seguro que son experts? quizas sea un indicador o un script y lo estas poniendo en la carpeta equivocada
Algun mensaje en la pestaña experts y/o journal, despues de reiniciar la Mt4?
Hola, como estas?
Hola Miguel!, gracias por tu ayuda.
Estas añadiendo files Mq4 o EX4?
son .ex4 y .ea4
La pestaña de Expertos abre en blanco cuando abro el terminal, si cargo alguno de los Ea que ya había ingresado antes de esta incidencia, si hay movimiento indicando tanto la carga, como la remoción
en la pestaña de Registro, al abrir la terminal, lo de siempre:
- datos del Broker
- datos del S.O que ejecuta la terminal
- la ruta de la carpeta donde se alojan los datos de la terminal Experts, scripts, presets (que es la misma donde se alojan los ea que aparecen y los que no )
- el login en el server del broker
si son Ea :)
de hecho borre algunos de los que ya estaban cargados en la terminal, pensando que quizá era eso, pero no se cargan los nuevos (ni actualizando, ni cerrando y abriendo de nuevo la terminal), y los eliminados tampoco se eliminan de la carpeta.
Es posible que entonces este Corrupto o mal compilado (o sea un file falso que tiene una extension equivocada) y por eso no lo puede "leer" la MT4.
poco o nada por hacer,
Saludos!!!
Hola, espero alguien pueda ayudarme con esto que sucede.
Tengo Asesores Expertos cargados en la carpeta Experts de MT4, pero, los recién agregados ya no los carga la terminal de MT4
le doy "Actualizar" e incluso iniciar como Administrador y no los carga la terminal.
Es la única Cuenta agregada al Terminal.
al dar Clic en :
¿a alguien le ha sucedido? ¿Cómo se puede hacer que los cargue nuevamente la terminal de MT4?
si es de utilidad, La versión del Terminal en uso es Versión: 4.00 Build 1335