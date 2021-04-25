Anomalía con la plataforma MT5 ( MM Medias Móviles desplazadas )
También podrá arrastrar simplemente una imagen al texto o bien pegarla con la ayuda de Ctrl+V
También podrá arrastrar simplemente una imagen al texto o bien pegarla con la ayuda de Ctrl+V
La pregunta en cuestión es la siguiente: ¿ Es normal que las medias móviles salgan en el gráfico de MT5 ( Metatrader5 ) por delante de la misma ?
Se supone que las MM ( medias móviles ) marcan la tendencia del movimiento del precio, acompañándolo.
Que éstas vayan a la par de las velas lo entiendo, pero que vayan por delante, No.
Si alguien me puede aclarar esto se lo agradecería enormemente. Gracias.
Si puede ser me gustaría que me enviaran la respuesta por mail al correo >> neosamuelfalero@gmail.com << Gracias.
Adjunto imagen…