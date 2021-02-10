Duda sobre indicador en multiples temporalidades.
Hola, usando un indicador de estocastico en el que puedo introducir multiples temporalidades (1m,5m,15m,1h,4h,1d) he introducido 120 en el parametro (que corresponderia al grafico de 2 horas) pero no funciona y me acabo de fijar que puede que sea porque metatrader no ofrece la temporalidad de 2h por defecto.
Alguna idea de como se puede hacer? Habria que modificar el codigo del indicador o mas bien "covertir" la informacion del precio a esa temporalidad?
Muchas gracias!
Amigo, hablas de un indicador que al no ser "oficial" no tenemos la información para decirle "si, debes editar algo del codigo en la linea XYZ". O quizas decir "a mi me funciona haciendo esto en la MT"
Tu pregunta carece de información para que orientemos una respuesta medianamente prudente y la bolita de cristal para adivinar, a mi se me ha roto.
Prueba con crear graficos en otras temporalidades ayudado con algunos scripts, (si hablas de MT4) o de usar los gráficos oficiales de la MT5, a veces están "ocultos" los botones, pero se pueden exponer.
Saludos!!!
Aqui esta
El código del indicador limita a usar solo los TFs por default que están integrados en la MT4,
Es por eso que por mas que pongas 120, no lo identifica, ya que no es un TF de la MT4.
al poner 120, no lo encuentra y por ello se pone, por default, en el TF actual
Hay un par de formas en las que se pueden hacer un indicador MultiTimeFrame, pero no son faciles de explicar y/o programar.
o, buscar la forma de convertir tu grafico en un grafico de 2 horas (hay algunos script incluso oficiales que lo logran), y poner alli el indicador con la opción de TF actual o 0
Si necesitas Mandarlo a programar, te recomiendo que pagues por el desarrollo en la sección freelancer https://www.mql5.com/es/job
Espero haberle ayudado
Saludos!!!
