Problema con el probador de estrategias
Hola,
Estoy probando un EA en el probador de estrrategias de MT4. Ha funcionado bien hasta que he cambiado el periodo de tiempo de la prueba. No hace mas tests en ningún periodo de tiempo, con ningún par y con ningún EA. ¿Alguna solución?
Muchas gracias de antemano.
Amigo, envianos un pantallazo de cada una de estas 2 pestañas (settings y Journal) y asi intentamos no "advinar"
Saludos!!!
Hola Javier, soy Cristian de Colombia,
Ese problema viene derivado a que no lo sabes programar y necesitas cierto archivo para que no genere problemas como dices
y es que necesitas una señal y un VPS para tener trafico y encontrar nuevos servidores tal cual lo puedes ver en mi panel personal, en mi caso yo lo puedo pausar y activar cuando quiera, ya que me detecta los dos núcleos de mi pc y tiene una constante latitud, cuando le doy al botón EMPEZAR, el me avise que todo es correcto,
Lo mencionado arriba es porque tuve que programarlo completamente y descargar un robot gratis, para que no sea tan difícil para ti tendrías que descargar un archivo que programe en el MetaEditor 5, solo así la cuenta esta funcionando normalmente.
