Nombre de un elemento del grafico MT5

Buenas tardes, soy novato en el grafico de MT5 hay una barra de precios por así decirlo,  yo tengo indicadores instalados en la parte inferior de la pantalla y abajo de la barra de precios del lado derecho de la pantalla aparece otra con una numeración de los máximos y mínimos que alcanzan estos indicadores, por favor, si me pudieran aclarar cual es el nombre especifico de esta barra.

Gracias a quien pueda contestar.

 
Hola, se refiere a la barra que aparece y desaparece con esta "opcion"?


