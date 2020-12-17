Nombre de un elemento del grafico MT5
vitmich48:
Buenas tardes, soy novato en el grafico de MT5 hay una barra de precios por así decirlo, yo tengo indicadores instalados en la parte inferior de la pantalla y abajo de la barra de precios del lado derecho de la pantalla aparece otra con una numeración de los máximos y mínimos que alcanzan estos indicadores, por favor, si me pudieran aclarar cual es el nombre especifico de esta barra.
Gracias a quien pueda contestar.
Hola, se refiere a la barra que aparece y desaparece con esta "opcion"?
