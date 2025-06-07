Modo Oscuro para el Metatrader 5 - página 2

All Montilla:
Buen día, me gustaría que el Metatrader 5, tuviera la opción de tema para cambiarlo a modo oscuro. Gracias.
Si vale mi pana se necesita modo oscuro para la interfaz... 
 
Apoyo a la comunidad con respecto al modo oscuro para la plataforma. Sería excelente añadan pronto esta función. Se les agradece. 
 
Ojala algún día lo añadan por la salud de nuestros ojos, en Android si que esta pero Windows es mas completo MT5 xd
 
Esto es un poco off-topic, pero yo uso gafas de filtro azul, en general cuando estoy de cara a la pantalla. 

Pero, simplemente, se puede activar un filtro en la pantalla, en la configuración de windows.


 
Hola, en opcion de personalizacion en windows, se pueden escoger configuracion de cntraste alto y escoger que tip de modo se quiere. y listo metatrader oscuro.
Captura_de_pantalla_META_TRADER_5.png  110 kb
 
Alexander Dario #:
Somos tres. Espero que en algún momento lo hagan

Llegó el modo oscuro con la revisión build 5100...!!


