Modo Oscuro para el Metatrader 5 - página 2
Buen día, me gustaría que el Metatrader 5, tuviera la opción de tema para cambiarlo a modo oscuro. Gracias.
Somos tres. Espero que en algún momento lo hagan
Llegó el modo oscuro con la revisión build 5100...!!