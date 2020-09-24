Magic Number
¿Le preguntó al autor? Así de paso le pide que sea visible.
Puedes crear un scrip que te devuelva el magic number de la orden abierta son 3 lineas y ya esta
Gracias a los dos,
si, le preguntaré al autor, y miraré en las utilidades a ver si encuentro un script que me valga....eso de 3 líneas y ya está es para los expertos! :P
si es MT4, puedes dejar el cursor sobre el comentario de una orden abierta con ese expert, y le muestra informacion adicional, en la que incluye ese dato
Confirmo que en MT5 también vale la solución de nuestro compañero Miguel Antonio.
No obstante sigo pensando que el autor debería proporcionarlo e incluso mostrar esa input en el EA para que el cliente pueda cambiarlo a placer.
Se lo dije al autor y me dijo esto....
Si es posilble, que no necesita magic number, si el ea es muy sencillo y solo recibe una señal y abre con sl tp y trailing, no tendria porque tener magic number.
el trailing si no se programa bien te podria dar problemas con otros eas, la entrada el sl y tp no tienen porque.
Me parece de traca que aunque no haga falta no lo implemente. Es una cosa tan simple que ya lo dice todo del "programador" (el Market está lleno de "copy/pastes" que luego los ves preguntando cosas absurdas y básicas por los foros).
Un MN debería ser implementado siempre...si usted ahora por ejemplo decide encargar un EA que controle y monitorice una cesta de por ejemplo 4 EAs que tenga corriendo....al no tener una ID (MN), flores de colores.
Muy penoso que alguien piense que no es necesario y lo obvie...tanto por su simpleza como por su utilidad.
Hola!,
una pregunta sencilla...he comprado un AE pero no sé cual es su magic number porque viene oculto, ¿cómo puedo saber cual es??
gracias!