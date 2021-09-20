error en mt5, me dice esperando la actualizacion y lleva asi dias enteros
me pasa exactamente lo mismo. Hay alguna solución???
Gracias.
error en mi cuenta Demo MT4 me dice esperando actualización, qué puedo hacer?
puede haberte caducado?
Necesito que se comuniquen conmigo , cambiaron mi clave y no esta mi dinero en mi cuenta
Saludos amigos, les recomiendo utilizar la autenticación de dos pasos. Es muy segura
Buenos dias tengo el mismo problema no veo no el dinero en la cuenta y me aparece esperando actualización, no veo gráficos
si te refieres a que no ves el dinero en tu cuenta de MT4 o de MT5, dirigirte al broker,
Aquí solo se da el soporte o se intenta ayudar en detalles del entorno y/o funcionamiento de la plataforma, Pero en tu caso parece ser un problema de que no has puesto el usuario y contraseña correcto (apunto a que es esto), así que revisa que dice aquí abajo y/o en la pestaña "Journal":
o que la cuenta (cosa que crea tu broker) tiene un pendiente para activarse.
Habla con tu broker.
Saludos!!!
pO FAVOR LLEVO 3 DIAS PORQUE NO LOGRO INGRESAR ESTA INACTIVA. fIGURA CON fECHA DE mARZO 17/21. pOR FAVOR NECESITO UNA RESPUESTA .
ayuda ya lo desinstale y sigue igual