error en mt5, me dice esperando la actualizacion y lleva asi dias enteros

Nuevo comentario
 

ayuda ya lo desinstale y sigue igual

 
Necesito que se comuniquen conmigo  , cambiaron mi clave y no esta mi dinero en mi cuenta
 
tengo ese mismo problema 
 

me pasa exactamente lo mismo. Hay alguna solución???

Gracias.

 

error en mi cuenta Demo MT4 me dice esperando actualización, qué puedo hacer?

 
ORLANDO ARELLANO:

error en mi cuenta Demo MT4 me dice esperando actualización, qué puedo hacer?

puede haberte caducado?

 
C37365C6:
Necesito que se comuniquen conmigo  , cambiaron mi clave y no esta mi dinero en mi cuenta

Saludos amigos, les recomiendo utilizar la autenticación de dos pasos. Es muy segura

 
Buenos dias tengo el mismo problema no veo no el dinero en la cuenta y me aparece esperando actualización, no veo gráficos
 
empresarriosdigitales2020:
Buenos dias tengo el mismo problema no veo no el dinero en la cuenta y me aparece esperando actualización, no veo gráficos

si te refieres a que no ves el dinero en tu cuenta de MT4 o de MT5, dirigirte al broker, 
Aquí solo se da el soporte  o se intenta ayudar en detalles del  entorno y/o funcionamiento de la plataforma, Pero en tu caso parece ser un  problema de que no has puesto el usuario y contraseña correcto (apunto a que es esto), así que revisa que dice aquí abajo y/o en la pestaña "Journal":




o que la cuenta (cosa que crea tu broker) tiene un pendiente para activarse.

Habla con tu broker.


Saludos!!!

 

pO FAVOR LLEVO 3 DIAS PORQUE NO LOGRO INGRESAR ESTA INACTIVA. fIGURA CON fECHA DE mARZO 17/21. pOR FAVOR NECESITO UNA RESPUESTA .

Ç

 
empresarriosdigitales2020:
Buenos dias tengo el mismo problema no veo no el dinero en la cuenta y me aparece esperando actualización, no veo gráficos
Aparte de verificar usuario y contraseña, verifica que estés seleccionando el servidor correcto (Demo, Real,...) 
12
Nuevo comentario