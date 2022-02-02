Backtesting

Hola,


Estoy haciendo un backtesting a un AE y quisiera saber si se puede hacer backtesting con un AE en M1, tick a tick de varios años



se que es bastante pero no me deja y quiero saber si es normal o no



Gracias

 
No entiendo a lo que te refieres con "backtesting"
 
Debes tener los ticks de todo el tiempo en el que quieras hacer el backtesting
es posible que eso sea lo que falte

puedes leer la pestaña "Journal"  para ver mas informacion

 

aparentemente está todo correcto, e vuelto a descargar el historial a ver... y parece que va bien..



asique a esperar que termine

 
Hubiera estado bien que comentaras qué tipo de error ocurre.

Como sea, espero seas paciente. Algunos EA son muy robustos en su programación (usan muchos indicadores, herramientas), lo cual hace más lento el proceso de prueba en Backtesting y puede tardar, mucho, realmente mucho tiempo.


Saludos!!!
 
hola, alguien podria decirme si existe la manera de hacer un bactesting para 2 bot en simultaneo? ya que metatrader solo permite uno a la vez
 
Ezequiel González #:
hola, alguien podria decirme si existe la manera de hacer un bactesting para 2 bot en simultaneo? ya que metatrader solo permite uno a la vez

La única manera de testear dos bots a la vez es integrándolos en un único algoritmo.

