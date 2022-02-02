Backtesting
No entiendo a lo que te refieres con "backtesting"
hacer una prueba en el probador de estrategias
Hola,
Estoy haciendo un backtesting a un AE y quisiera saber si se puede hacer backtesting con un AE en M1, tick a tick de varios años
se que es bastante pero no me deja y quiero saber si es normal o no
Gracias
Debes tener los ticks de todo el tiempo en el que quieras hacer el backtesting
es posible que eso sea lo que falte
puedes leer la pestaña "Journal" para ver mas informacion
aparentemente está todo correcto, e vuelto a descargar el historial a ver... y parece que va bien..
asique a esperar que termine
Hubiera estado bien que comentaras qué tipo de error ocurre.
Como sea, espero seas paciente. Algunos EA son muy robustos en su programación (usan muchos indicadores, herramientas), lo cual hace más lento el proceso de prueba en Backtesting y puede tardar, mucho, realmente mucho tiempo.
Saludos!!!
