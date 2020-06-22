EA que coloque pending buy/sell limit cuando el precio toca X valor
Mt5 ya lo hace, no hace falta ningun EA.
Eso que quieres se llaman ordenes Buy Stop Limit o Sell Stop Limit.
Te explicaré como poner una Buy Stop Limit como el ejemplo que tu ponias:
1- Pulsas F9 para configurar/abrir una nueva orden.
2- Seleccionas el simbolo y abajo en lugar de ejecucion del mercado seleccionas Orden Pendiente.
3- Seleccionas el Tipo de orden, Buy Stop Limit. (La Sell Stop Limit hará la operación inversa con una orden de tipo Sell)
4- El valor Precio es el valor que debe alcanzar el mercado para poner la orden, en tu ejemplo era el 1.10.
5- El valor Stop Limit es el valor donde se colocará la orden, en tu ejemplo era 1.04
6- Por ultimo si quieres poner StopLoss o TakeProfit directamente lo puedes hacer aqui tambien. Y para finalizar clickeas "Place".
