Error en ejecucion en orderSend

Hola a todos,tengo el siguiente codigo para crear una orden

ticket = OrderSend("EURUSD",OP_BUY,1.0,Ask,5,0,0);

ticket esta declarado antes como int

A la hora de ejecutar OrderSend devuelve -1 y getlasterror() indica "Expression could not be evaluated"

a mi no se me ocurre con cual de los argumentos puede estar el problema.se os ocurre donde esta el fallo?

karel2006: 
int ticket=OrderSend("EURUSD",OP_BUY,1.0,Ask,3,0,0,"expert comment",255,0,CLR_NONE);

https://docs.mql4.com/trading/ordersend

Cuando adjunte código hágalo usando el botón SRC. Y por cierto....cuando hable de código especifique que lenguaje (4 o 5).

