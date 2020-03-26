Error en ejecucion en orderSend
karel2006:
int ticket=OrderSend("EURUSD",OP_BUY,1.0,Ask,3,0,0,"expert comment",255,0,CLR_NONE);
https://docs.mql4.com/trading/ordersend
Cuando adjunte código hágalo usando el botón SRC. Y por cierto....cuando hable de código especifique que lenguaje (4 o 5).
Hola a todos,tengo el siguiente codigo para crear una orden
ticket = OrderSend("EURUSD",OP_BUY,1.0,Ask,5,0,0);
ticket esta declarado antes como int
A la hora de ejecutar OrderSend devuelve -1 y getlasterror() indica "Expression could not be evaluated"
a mi no se me ocurre con cual de los argumentos puede estar el problema.se os ocurre donde esta el fallo?
gracias