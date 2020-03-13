EA para cerrar todas las órdenes en Mt5
JUAN CARLOS QUINTANA GARCIA: Alguien conoce algún programa que cierre todas las operaciones en todos los gráficos para Mt5?
CloseAllPositions
ClosePositionsBySymbol El script cierra todas las posiciones del símbolo actual. Background_StreamСCandles_HTF Indicador que dibuja velas promediadas desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando...
Gracias Miguel Angel. Según dice la decripción, este script cierra las posiciones del símbolo actual. Yo estoy buscando uno que cierra las posiciones de todos los símbolos.
JUAN CARLOS QUINTANA GARCIA:
Encargue una pequeña modificación en el área Freelance.
Hola, no he encontrado esta utilidad en Mt5. Sí la tengo para Mt4 y va muy bien cuando hay mucha volatibilidad.
Muchas gracias de antemano