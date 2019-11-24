Resultados cuentas de señales no dan los números
Buenos días,
Me he encontrado que en varias cuentas para seguir señales si te fijas en los resultados no dan las cuentas, por ejemplo si sumas los resultados mensuales no coincide con el anual, o si sumas los anuales no no da el total, alguien sabe decirme el por qué?
Gracias!
Saludos Galdo, imagino que el problema de interpretación que se te presenta tiene que ver con el interés compuesto, si un trader en particular, hizo el 10% sobre una cuenta de 100USD, habrá hecho 10 USD. Sin embargo, este porcentaje debe ser calculado sobre el saldo de la cuenta el primero del mes, y el porcentaje de crecimiento para todo el año, se calcula sobre el saldo de la cuenta el primero de enero (o cuando el trader ha comenzado su operativa). Te presento un ejemplo practico, notarás que aunque el crecimiento de la cuenta fué de 10% durante cada mes del año, al final el crecimiento de la cuenta no es ni cerca de 120%.
