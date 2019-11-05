MACD en MT5
Un saludo a todos. ¿Alguien sabe cómo puedo añadir la línea que falta en el MACD? Por defecto sólo aparece la línea de señal y el histograma.
Miguel Antonio Rojas Martinez:Las líneas del MACD son dos. No me refiero a la línea 0, ni histograma, ni nada. Se me ve eso que has puesto en la imagen pero falta una línea más que acompaña a la media roja (la línea de señal). Faltaría la línea que es el propio MACD (la diferencia entre la media de 12 y de 26 períodos). La línea de señal es la media de la línea del MACD (9 períodos). Falta otra línea que acompaña la de señal. ¿Alguien sabe como se añade?
A cual linea te refieres?
A cual linea te refieres?
1. histograma?
2. Media
3. Linea cero
o alguna otra?
