MACD en MT5

Nuevo comentario
 
Un saludo a todos. ¿Alguien sabe cómo puedo añadir la línea que falta en el MACD? Por defecto sólo aparece la línea de señal y el histograma.
 
Juan0891:
Un saludo a todos. ¿Alguien sabe cómo puedo añadir la línea que falta en el MACD? Por defecto sólo aparece la línea de señal y el histograma.

A cual linea te refieres?
1. histograma?
2. Media 
3. Linea cero

o alguna otra?

 
Miguel Antonio Rojas Martinez:

A cual linea te refieres?
1. histograma?
2. Media 
3. Linea cero

o alguna otra?

Las líneas del MACD son dos. No me refiero a la línea 0, ni histograma, ni nada. Se me ve eso que has puesto en la imagen pero falta una línea más que acompaña a la media roja (la línea de señal). Faltaría la línea que es el propio MACD (la diferencia entre la media de 12 y de 26 períodos). La línea de señal es la media de la línea del MACD (9 períodos). Falta otra línea que acompaña la de señal. ¿Alguien sabe como se añade?
Nuevo comentario