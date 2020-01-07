Ver señales copiadas en tiempo real

Buenas, tengo un indicador que me da señales, da el stop loss y take Profit . Me gustaría saber si hay alguna especie de conector que coja las señales de ese indicador o cualquier otro y la pueda pasar a un código (no importa el lenguaje, que sea web) la así pasar señales en mi página web o en
 
RS9:

Hola

me interesa ser trader proveedor de señales....estaba mirando la web, pero no me queda claro si los inversores pueden ver las operaciones que efectúa el trader en tiempo real (y con sus detalles), de tal manera que el inversor pueda copiar al instante la señal del trader en otra plataforma

alguien sabe algo al respecto ?

hay protección de la propiedad intelectual del trader en esta plataforma ?


Hola RS9, según he visto, no es necesario que el inversor copie tus operaciones. Cuando alguien se suscribe a tus señales el Metatrader copia automática tu operación. Avisame cuando lo hayas podido hacer. Deseo copiar señales de traders con experiencia
 
Hola Amigo, nunca he comprado señales, asi que no puedo estar seguro de lo que aqui digo, pero a juzgar por este mensaje (que aparece en cualquier señal que se consulte)


Parece ser que los suscriptores si veran toda la info de las señales en tiempo real, y solo esta protegido para usuarios que no se suscriben.

En conclusión (en caso de ser asi) no hay como proteger la propiedad intelectual de la señal, ya que si yo me suscribo, recibo la señal, y de manera automatica se aplica a mi cuenta, pero tambien puedo ver la operacion y ejecutarla en otra/s  Cuenta/s  mas.

 
Hola Alexander, gracias...pronto tendré mi señal disponible, te avisaré
 
ok entiendo, gracias Miguel
 
no

