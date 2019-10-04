cambio de posición de lineas dinámicas con cambio en alejar, acercar
Realizo el trazado de lineas dinámicas (con angulo de anclaje) con el grafico comprimido y cuando lo coloco a su tamaño normal las lineas se han desplazado, ¿como puedo evitarlo?, gracias por tu ayuda
josemontero:
Lineas dinamicas? te refieres a lineas de tendencia con angulo? MT4? MT5?
Si estas en Mt4, y si estas usando las lineas de tendencia con angulo, debes poner el grafico con la propiedad "escala 1 a 1" pero en ocasiones, ver el grafico asi es "horrible"
Click derecho sobre el grafico-->pestaña common -->activar la opcion "escala 1 a 1 "
