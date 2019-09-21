Problemas con alertas pushen MT4 para mac..
Hola,buenos dias.
Haber si alguien me puede ayudar con este deliro que ni ICmarkets me a podido ayudar..resulta que las alertas push han dejado mandarse desde mt4 a mt4(teléfono)lo he probado todo,reinstalar mt4 tanto en Mac com en iPhone,llegue a restaurar todo el Mac y empezar de 0 y nada,no hay manera..también probe con otras plataformas de otros broker y tampoco...
Actualmente estoy usando macOS Mojave(10.14.6)desde ICmarkets me comentaron algo sobre Vine pero ni idea...alguien mas le ha pasado esto??
Gracias y un saludo.
puede ser, que por alguna razon, tu numero de Metaquotes ID haya cambiado, y por eso no este notificando correctamente, asi que empieza por
chequear que aqui este el codigo correcto
Gracias por tu respuesta Miguel,es lo primero que mire y nada..luego ya hice todo lo mencionado y sige igual...
Un saludo.
Este el error que me dice mt4 en registro; Notifications: failed send request [0] notify.mql5.net:443 failed
Puede ser un problema de los servidores de MQL, porque hay otro tema recien creado, con el mismo detalle.
https://www.mql5.com/es/forum/322570
Estas usando un VPS? ese VPS es de MQL o algun otro proveedor externo?
son todos los mensajes los que dan ese error, o acaso algunos si llegan?
