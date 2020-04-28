No aparece botón/opción de Trade, ni actualiza gráficas en Cuenta Demo nueva
Hiram Infante:
Buen dia:
Acabo de instalar MT5 en una Mac y se instalo al parecer correctamente ya que puedo ver la cuenta Live sin problemas.
El problema me aparece en la cuanta Demo, quiero comprar divisas y no tengo el boto de trade y los botones de Sell y buy aparece desactivados, ademas las gráficas de los pares están actualizados hasta el 10 de agosto del 2108.
Si alguien lea pasado lo mismo y lo corrigió, favor de compartir.
Saludos.
Parece ser un problema de conexion, como si no estuviera logueado correctamente con la cuenta demo
Estas usando el server correcto en la demo?
estas poniendo bien el usuario y la contraseña?
Ayudate con los mensajes de estas 2 pestañas
