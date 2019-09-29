Tiempo de espera en freelance si el cliente no responde ¿?
Aunque allí menciona que "DESPUÉS DE QUE EL ENCARGO SE RECONOZCA COMPLETADO POR EXPIRARSE EL PLAZO DE ACEPTACIÓN DEL TRABAJO", no menciona cuanto es ese plazo.
- "DESPUÉS DE QUE EL ENCARGO SE RECONOZCA COMPLETADO"...Si el cliente no lo reconoce como completado el plazo es ilimitado. No se entra en arbitraje de forma automática. Es el interesado el que entra en arbitraje después de esperar un tiempo prudencial sin recibir respuesta o ante cualquier problema/desacuerdo que surja sobre la marcha. No monitorizamos los encargos para ver quien se pasa de fecha, etc...todo queda en manos de cliente/desarrollador hasta que se pone una incidencia y se pide arbitraje.
se debe abrir un arbitraje?
- Ya contestada.
Cual es el tiempo que el programador debe esperar para que un cliente responda a alguna de las etapas (demostración - Entrega del trabajo y pago), si ya caduco el tiempo planeado o acordado para el desarrollo?
- Para ninguno de los pasos durante el proceso del encargo existe un tiempo limite. Los plazos son los que cliente/desarrollador se dan mutuamente.
se pierde el trabajo hecho por el desarrollador en una situación como esta?
- Eso lo decide el arbitro después de examinar el caso detenidamente. Darle una contestación binaria seria un error por mi parte.
Perfecto, gracias por la informacion!
Actualizo la info, porque tal vez esto oriente un poco a quien tenga una duda como yo
Parece ser que si hay un proceso y/o tiempo automático, una vez el cliente acepta la etapa demo y el desarrollador entrega el trabajo
Saludos!
Yo tengo abierto uno desde julio. Se entrego el cogigo y no se ha cerrado
Marta, pero avanzo de la demostracion, o es desde alli, donde no ha pasado.?
Eso fue mucho antes el 12 de junio
Claro Marta, pero es precisamente lo que yo dije
En tu caso, el cliente NO aprobó la demostración, en mi caso si,
y después de eso, yo envié el trabajo final
en ese punto es que me apareció el mensaje que puse arriba, donde se da a entender que son 7 dias, incluso si el cliente no "acepta" el trabajo final
Y que se puede hacer en mi caso. Nadie responde ni se como cerrar ese trabajo
Este requisito está muy mal redactado, la prueba es que lo estamos debatiendo. Implica que cuando expira el plazo de aceptación el encargo pasa a estado completado automáticamente. Lo cual es muy peligroso y no tiene ningún sentido. Abre ticket y de paso les comentas que cambien de Analista Funcional X-D
Hola, como están
Tengo una duda por una situación que me esta sucediendo,
hice un trabajo freelance, envié la demo y el cliente me arrojo un feedback. Le respondí al cliente y ya no me responde mas .
ademas quiero decir que aunque sea una demo, el desarrollo esta finalizado.
el plazo limite ya caduco, pero el dinero no se ha liberado para mi (no aparece que faltan 7 días o menos)
Entonces me pregunto, que pasa si el cliente no responde en la fase demo del freelance, o incluso en la fase de entrega del trabajo
En las reglas de freelance, lei lo siguiente:
Aunque allí menciona que "DESPUÉS DE QUE EL ENCARGO SE RECONOZCA COMPLETADO POR EXPIRARSE EL PLAZO DE ACEPTACIÓN DEL TRABAJO", no menciona cuanto es ese plazo, porque en mi caso, ya se expiraron los días que habíamos acordado para terminarlo.
Teniendo eso en cuenta pregunto:
se debe abrir un arbitraje?
Cual es el tiempo que el programador debe esperar para que un cliente responda a alguna de las etapas (demostración - Entrega del trabajo y pago), si ya caduco el tiempo planeado o acordado para el desarrollo?
se pierde el trabajo hecho por el desarrollador en una situación como esta?
Gracias en lo que me puedan responder