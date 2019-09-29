Tiempo de espera en freelance si el cliente no responde ¿?

Nuevo comentario
 

Hola, como están
Tengo una duda por una situación que me esta sucediendo, 
hice un trabajo freelance, envié la demo y el cliente me arrojo un feedback. Le respondí al cliente y ya no me responde mas .
ademas quiero decir que aunque sea una demo, el desarrollo esta finalizado.

el plazo limite ya caduco, pero el dinero no se ha liberado para mi (no aparece que faltan 7 días o menos)



Entonces me pregunto, que pasa si el cliente no responde en la fase demo del freelance, o incluso en la fase de entrega del trabajo


En las reglas de freelance, lei lo siguiente:

"6.Pago
    1. Después de que el Cliente confirme la entrega del trabajo o después de que el Encargo se reconozca completado por expirarse el plazo de aceptación del trabajo, el Sistema de Pago descontará automáticamente el importe acordado de la cuenta del Cliente y lo ingresará en la cuenta del Ejecutor."


Aunque allí menciona que "DESPUÉS DE QUE EL ENCARGO SE RECONOZCA COMPLETADO POR EXPIRARSE EL PLAZO DE ACEPTACIÓN DEL TRABAJO", no menciona cuanto es ese plazo, porque en mi caso, ya se expiraron los días que habíamos acordado para terminarlo.

Teniendo eso en cuenta pregunto:
se debe abrir un arbitraje?
Cual es el tiempo que el programador debe esperar para que un cliente responda a alguna de las etapas (demostración - Entrega del trabajo y pago), si ya caduco el tiempo planeado o acordado para el desarrollo?
se pierde el trabajo hecho por el desarrollador en una situación como esta?

Gracias en lo que me puedan responder

 
Miguel Antonio Rojas Martinez:

Aunque allí menciona que "DESPUÉS DE QUE EL ENCARGO SE RECONOZCA COMPLETADO POR EXPIRARSE EL PLAZO DE ACEPTACIÓN DEL TRABAJO", no menciona cuanto es ese plazo.

  • "DESPUÉS DE QUE EL ENCARGO SE RECONOZCA COMPLETADO"...Si el cliente no lo reconoce como completado el plazo es ilimitado. No se entra en arbitraje de forma automática. Es el interesado el que entra en arbitraje después de esperar un tiempo prudencial sin recibir respuesta o ante cualquier problema/desacuerdo que surja sobre la marcha. No monitorizamos los encargos para ver quien se pasa de fecha, etc...todo queda en manos de cliente/desarrollador hasta que se pone una incidencia y se pide arbitraje.

se debe abrir un arbitraje?

  • Ya contestada.

Cual es el tiempo que el programador debe esperar para que un cliente responda a alguna de las etapas (demostración - Entrega del trabajo y pago), si ya caduco el tiempo planeado o acordado para el desarrollo? 

  • Para ninguno de los pasos durante el proceso del encargo existe un tiempo limite. Los plazos son los que cliente/desarrollador se dan mutuamente.

se pierde el trabajo hecho por el desarrollador en una situación como esta?

  • Eso lo decide el arbitro después de examinar el caso detenidamente. Darle una contestación binaria seria un error por mi parte.
 
Miguel Angel Vico Alba:

Aunque allí menciona que "DESPUÉS DE QUE EL ENCARGO SE RECONOZCA COMPLETADO POR EXPIRARSE EL PLAZO DE ACEPTACIÓN DEL TRABAJO", no menciona cuanto es ese plazo.

  • "DESPUÉS DE QUE EL ENCARGO SE RECONOZCA COMPLETADO"...Si el cliente no lo reconoce como completado el plazo es ilimitado. No se entra en arbitraje de forma automática. Es el interesado el que entra en arbitraje después de esperar un tiempo prudencial sin recibir respuesta o ante cualquier problema/desacuerdo que surja sobre la marcha. No monitorizamos los encargos para ver quien se pasa de fecha, etc...todo queda en manos de cliente/desarrollador hasta que se pone una incidencia y se pide arbitraje.

se debe abrir un arbitraje?

  • Ya contestada.

Cual es el tiempo que el programador debe esperar para que un cliente responda a alguna de las etapas (demostración - Entrega del trabajo y pago), si ya caduco el tiempo planeado o acordado para el desarrollo? 

  • Para ninguno de los pasos durante el proceso del encargo existe un tiempo limite. Los plazos son los que cliente/desarrollador se dan mutuamente.

se pierde el trabajo hecho por el desarrollador en una situación como esta?

  • Eso lo decide el arbitro después de examinar el caso detenidamente. Darle una contestación binaria seria un error por mi parte.

Perfecto, gracias por la informacion!

 

Actualizo la info, porque tal vez esto oriente un poco a quien tenga una duda como yo
Parece ser que  si hay un proceso y/o tiempo automático, una vez el cliente acepta la etapa demo y el desarrollador entrega el trabajo

Saludos!

 
Miguel Antonio Rojas Martinez:

Actualizo la info, porque tal vez esto oriente un poco a quien tenga una duda como yo
Parece ser que  si hay un proceso y/o tiempo automático, una vez el cliente acepta la etapa demo y el desarrollador entrega el trabajo

Saludos!

Yo tengo abierto uno desde julio. Se entrego el cogigo y no se ha cerrado 

Esta abierto el arbitraje y nadie lo cerro
 
Marta Gonzalez:
Yo tengo abierto uno desde julio. Se entrego el cogigo y no se ha cerrado 

Esta abierto el arbitraje y nadie lo cerro

Marta, pero avanzo de la demostracion, o es desde alli,  donde no ha pasado.?

 
Miguel Antonio Rojas Martinez:

Marta, pero avanzo de la demostracion, o es desde alli,  donde no ha pasado.?

Eso fue mucho antes el 12 de junio

Espere respuesta 1 mes antes de iniciar el arbitraje
 
Marta Gonzalez:
Eso fue mucho antes el 12 de junio

Espere respuesta 1 mes antes de iniciar el arbitraje

Claro Marta, pero es precisamente lo que yo dije
En tu caso, el cliente NO aprobó la demostración, en mi caso si,

y después de eso, yo envié el trabajo final
en ese punto es que me apareció el mensaje que puse arriba, donde se da a entender que son 7 dias, incluso si el cliente no "acepta"  el trabajo final

 
Miguel Antonio Rojas Martinez:

Claro Marta, pero es precisamente lo que yo dije
En tu caso, el cliente NO aprobó la demostración, en mi caso si,

y después de eso, yo envié el trabajo final
en ese punto es que me apareció el mensaje que puse arriba, donde se da a entender que son 7 dias, incluso si el cliente no "acepta"  el trabajo final

Y que se puede hacer en mi caso. Nadie responde ni se como cerrar ese trabajo
 
Marta Gonzalez:
Y que se puede hacer en mi caso. Nadie responde ni se como cerrar ese trabajo
Martha ni idea. Tenía esa misma duda y pues por lo menos en mi caso avanzo un poco.(Cliente aprobo demo)  porque ya venia igual, sin aprobar ni la demo. Aunque apenas sucedio esta semana y aun no transcurren los 7 dias que teóricamente se dan de espera. 
Por tu caso, me parece extraño y triste que  un arbitraje no sea contestado
 
después de que el Encargo se reconozca completado por expirarse el plazo de aceptación del trabajo, el Sistema de Pago descontará automáticamente el importe acordado de la cuenta del Cliente y lo ingresará en la cuenta del Ejecutor."


Este requisito está muy mal redactado, la prueba es que lo estamos debatiendo. Implica que cuando expira el plazo de aceptación el encargo pasa a estado completado automáticamente. Lo cual es muy peligroso y no tiene ningún sentido. Abre ticket y de paso les comentas que cambien de Analista Funcional X-D

12
Nuevo comentario