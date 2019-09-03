Problemas para calculo crecimiento mensual

Aplique la formula para calculo de crecimiento mensual y la mayoria de las veces (por no decir todas las que revise) el resultado me da un porcentaje mucho menor que el publicado. Si alguien me puede resolver esa duda, agradecido! Adjunto archivo de mis calculos, y para el que quiera corroborar el trader es <ELIMINADO POR EL MODERADOR>. Saludos

 
Marcos Quinteros:

¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
El crecimiento muestra cómo el balance de una cuenta crece. Se calcula de manera que se evita la influencia de los depósitos y retiradas.

Todo el histórico de operaciones de una cuenta se divide en períodos entre las operaciones de balance (depósitos y retiros). Primero, el coeficiente de crecimiento total (K) se calcula multiplicando los coeficientes de crecimiento calculados para cada periodo entre las operaciones de balance (BO) y luego se calcula el crecimiento en términos porcentuales.
Coeficiente de Crecimiento K = (Balance anterior a BO1/Depósito Inicial) * (Balance anterior a BO2/Balance después de BO1 * ... * Balance anterior a BOn/Balance después de BOn-1)

Crecimiento en Porcentaje = (K - 1) * 100%

En el gráfico de abajo, las operaciones de balance se marcan con grandes puntos rojos y las líneas discontinuas indican los periodos para cálculo del crecimiento:


Cálculo del Crecimiento

En este caso, el crecimiento total de la cuenta se calcula de la siguiente manera:
Coeficiente de Crecimiento K = K1 * K2 * K3 = (6 615/10 000 * 17 847/11 115 * 15 547/14 847) = 1,1

Crecimiento en Porcentaje = (K-1) * 100% = (1,1 - 1) * 100 = 10%

A pesar de que el balance actual es de aproximadamente un 50% más alto que el depósito inicial, el crecimiento real debido a las operaciones de comercio es sólo del 10%.


¿Cómo se calcula el crecimiento anual (YTD), si la suma de los crecimientos anuales no coincide con él?

En los cálculos del crecimiento se usa un tanto por ciento complejo. Esto significa que el porcentaje del crecimiento se calcula, no con la suma simple del crecimiento en varios  intervalos, sino con la multiplicación. El crecimiento de cada periodo se superpone al crecimiento general acumulativo de los periodos anteriores. Mostraremos un ejemplo.


Una señal durante el año 2014 ha tenido los siguinetes valores de crecimiento por meses:

  Enero 
 Febrero 
  Marzo Abril 
  Mayo
 Junio 
 Julio 
 Agosto 
 Septiembre 
 Octubre 
 Noviembre 
 Diciembre 
  Anual
 Crecimiento en % 14.71
 20.51
 20.43
 12.77
 0.18
 -
 195.28
 -
 -
 130.00 30.55 12.48 1 776
 Coeficiente de crecimiento en el periodo
  1.1471  1.2051 1.2043 
  1.1277 1.0018 
  1  2.9528  1
 2.3000  1.3055  1.1248 18.76 
 Coeficiente general de crecimiento en todos los periodos  1.1471  1.3823  1.6648  1.8774  1.8808  1.8808  5.5535  5.5535  5.5535  12.7731  16.6753  18.7563  
  1. El crecimiento ha sido de un 14.71%, esto significa que en enero, la cuenta comercial ha aumentado 1.1471 veces, este es el coeficiente de crecimiento en este periodo.
  2. El crecimeinto en febrero ha sido del 20.51%, así que el coeficiente de crecimiento en febrero es igual a 1.2051. 

El coeficiente de crecimiento en un periodo se encuentra (Crecimiento en tanto por ciento) / 100%  + 1.0.   En enero el coeficiente de crecimiento = (14.71%/100%)+1.0 = 1.1471.

Para calcular el crecimiento en el periodo enero-febrero del año 2014, primero hay que obtener el coeficiente total de crecimiento, para ello, hay que multiplicar sus coeficientes de crecimiento.

El coeficiente total de crecimiento = 1.1471 * 1.2051 = 1.3823 

Del coeficiente total de crecimiento obtenemos el crecimiento en tanto por ciento como (Coeficiente total de crecimiento - 1) * 100% = Crecimiento en un periodo en tanto por ciento

Crecimiento en % en enero-febrero del 2013  = (1.3823 - 1.0) * 100% = 38.23%

Como puede ver, el crecimiento en dos meses es del 38.23%, y esto no es lo mismo que una simple multiplicación de los porcentajes de cada mes ( 38.23% != 14.71% + 20.15%)

Para obtener el procentaje anual de crecimiento, es necesario multiplicar los coeficientes de crecimiento de cada mes, restar el producto 1.0 y después multiplicar el resultado por 100%. Esto será precisamente el porcentaje complejo de crecimiento anual (YTD).

Para obtener el crecmiento en todos los años de comercio, es necesario realizar esa misma operación con los porcentajes de crecimiento anuales. 
 
de ahi saque la formula y realice todos los calculos y no da lo mismo
 
Marcos Quinteros:

No hizo bien el calculo. Los tramos que marco no son correctos.

Elimine la imagen que adjunto. Cuando tenga que debatir una señal en el foro y tenga la necesidad de mostrarnos algún detalle de la misma, hágalo tal que así.

Todo lo demás como mostrar el link en la captura de pantalla o mencionar al proveedor está prohibido y lo sabe.


 
la verdad que soy nuevo aca y ya fui suspendido por una semana por mencionar un broker! No sabia que tampoco se podia menciona traders, no pasara mas! Los tramos que tome en cuenta para el calculo de agosto fue del balance del 01/08 hasta el deposito, luego entre deposito y retiro, y luego del retiro al 31/08, exactamente igual que como esta explicado! pero bueno me quedare con las dudas de mis matematicas
 
Marcos Quinteros:

El corte de K2 en adelante esta mal calculado....revise toda la operación de nuevo, le aseguro que hizo mal la cuenta.

Sobre este tema ya hay mucho escrito en el foro, y la conclusión es siempre la misma, el calculo que la web arroja es el correcto.

Piense que de no ser así, esto ya lleva los suficientes años en funcionamiento como para que alguien se hubiera dado cuenta y lo hubiera documentado correctamente.

 
Miguel Angel Vico Alba:
Siempre pensé que de existir un error sería en mis cálculos, así que seguiré probando hasta que entienda como se calcula! Muchas graxias
 
Marcos Quinteros:

Los tramos que usted determino (K) no estaban bien trazados y por lo tanto los coeficientes de crecimiento ya parten con datos erróneos.

Por otro lado el crecimiento por porcentaje tampoco estaba bien calculado, además de que partía como digo con datos erróneos.

Tenga en cuenta que si por ejemplo está calculando el crecimiento de un mes, si entremedias hay un retiro/ingreso, se hacen tantos tramos (K) como retiros/ingresos haya, y luego se promedia. Ya que al alterarse el balance por razones ajenas al trading, hay que recalcular el crecimiento con el nuevo valor. Creo que se entiende...

Revise todos los pasos punto por punto.

