Problemas para calculo crecimiento mensual
El crecimiento muestra cómo el balance de una cuenta crece. Se calcula de manera que se evita la influencia de los depósitos y retiradas.
Todo el histórico de operaciones de una cuenta se divide en períodos entre las operaciones de balance (depósitos y retiros). Primero, el coeficiente de crecimiento total (K) se calcula multiplicando los coeficientes de crecimiento calculados para cada periodo entre las operaciones de balance (BO) y luego se calcula el crecimiento en términos porcentuales.
Crecimiento en Porcentaje = (K - 1) * 100%
En el gráfico de abajo, las operaciones de balance se marcan con grandes puntos rojos y las líneas discontinuas indican los periodos para cálculo del crecimiento:
En
este caso, el crecimiento total de la cuenta se calcula de la siguiente manera:
Crecimiento en Porcentaje = (K-1) * 100% = (1,1 - 1) * 100 = 10%
A pesar de que el balance actual es de aproximadamente un 50% más alto que el depósito inicial, el crecimiento real debido a las operaciones de comercio es sólo del 10%.
¿Cómo se calcula el crecimiento anual (YTD), si la suma de los
crecimientos anuales no coincide con él?
En los cálculos del crecimiento se usa un tanto por ciento complejo. Esto significa que el
porcentaje del crecimiento se calcula, no con la suma simple del crecimiento en varios intervalos, sino con la multiplicación. El
crecimiento de cada periodo se superpone al crecimiento general acumulativo de los periodos anteriores. Mostraremos un ejemplo.
Una señal durante el año 2014 ha tenido los siguinetes valores de crecimiento por meses:
|Enero
|Febrero
|Marzo
|Abril
| Mayo
|Junio
|Julio
|Agosto
|Septiembre
|Octubre
|Noviembre
|Diciembre
|Anual
|Crecimiento en %
|14.71
|20.51
|20.43
|12.77
|0.18
|-
|195.28
|-
|-
|130.00
|30.55
|12.48
|1 776
| Coeficiente de crecimiento en el periodo
|1.1471
|1.2051
|1.2043
|1.1277
|1.0018
|1
|2.9528
|1
|1
|2.3000
|1.3055
|1.1248
|18.76
|Coeficiente general de crecimiento en todos los periodos
|1.1471
|1.3823
|1.6648
|1.8774
|1.8808
|1.8808
|5.5535
|5.5535
|5.5535
|12.7731
|16.6753
|18.7563
- El crecimiento ha sido de un 14.71%, esto significa que en enero, la cuenta comercial ha aumentado 1.1471 veces, este es el coeficiente
de crecimiento en este periodo.
- El crecimeinto en febrero ha sido del 20.51%, así que el coeficiente de crecimiento en febrero es igual a 1.2051.
El coeficiente de crecimiento en un periodo se encuentra (Crecimiento en tanto por ciento) /
100% + 1.0. En enero el coeficiente de crecimiento = (14.71%/100%)+1.0 = 1.1471.
Para calcular el crecimiento en el periodo enero-febrero del año 2014, primero hay que obtener el
coeficiente total de crecimiento, para ello, hay que multiplicar sus coeficientes de crecimiento.
El coeficiente total de crecimiento = 1.1471 * 1.2051 = 1.3823
Del coeficiente total de crecimiento obtenemos el crecimiento en tanto por ciento como
(Coeficiente total de crecimiento - 1) * 100% = Crecimiento en un periodo en tanto por ciento
Crecimiento en % en enero-febrero del 2013 = (1.3823 - 1.0) * 100% = 38.23%
Como puede ver, el crecimiento en dos meses es del 38.23%, y esto no es lo mismo que una simple multiplicación de los porcentajes de cada mes ( 38.23% != 14.71% + 20.15%)
Para obtener el procentaje anual de crecimiento, es necesario multiplicar los coeficientes de
crecimiento de cada mes, restar el producto 1.0 y después multiplicar el resultado por 100%. Esto será precisamente el porcentaje complejo
de crecimiento anual (YTD).
No hizo bien el calculo. Los tramos que marco no son correctos.
Elimine la imagen que adjunto. Cuando tenga que debatir una señal en el foro y tenga la necesidad de mostrarnos algún detalle de la misma, hágalo tal que así.
Todo lo demás como mostrar el link en la captura de pantalla o mencionar al proveedor está prohibido y lo sabe.
El corte de K2 en adelante esta mal calculado....revise toda la operación de nuevo, le aseguro que hizo mal la cuenta.
Sobre este tema ya hay mucho escrito en el foro, y la conclusión es siempre la misma, el calculo que la web arroja es el correcto.
Piense que de no ser así, esto ya lleva los suficientes años en funcionamiento como para que alguien se hubiera dado cuenta y lo hubiera documentado correctamente.
Los tramos que usted determino (K) no estaban bien trazados y por lo tanto los coeficientes de crecimiento ya parten con datos erróneos.
Por otro lado el crecimiento por porcentaje tampoco estaba bien calculado, además de que partía como digo con datos erróneos.
Tenga en cuenta que si por ejemplo está calculando el crecimiento de un mes, si entremedias hay un retiro/ingreso, se hacen tantos tramos (K) como retiros/ingresos haya, y luego se promedia. Ya que al alterarse el balance por razones ajenas al trading, hay que recalcular el crecimiento con el nuevo valor. Creo que se entiende...
Revise todos los pasos punto por punto.
Crecimiento en Porcentaje = (K - 1) * 100%
En el gráfico de abajo, las operaciones de balance se marcan con grandes puntos rojos y las líneas discontinuas indican los periodos para cálculo del crecimiento:
En este caso, el crecimiento total de la cuenta se calcula de la siguiente manera:
Crecimiento en Porcentaje = (K-1) * 100% = (1,1 - 1) * 100 = 10%
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Aplique la formula para calculo de crecimiento mensual y la mayoria de las veces (por no decir todas las que revise) el resultado me da un porcentaje mucho menor que el publicado. Si alguien me puede resolver esa duda, agradecido! Adjunto archivo de mis calculos, y para el que quiera corroborar el trader es <ELIMINADO POR EL MODERADOR>. Saludos