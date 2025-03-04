Discusión sobre el artículo "Extrayendo datos estructurados de las páginas HTML usando los selectores CSS" - página 2
Disculpe, ¿este selector html css no está disponible ahora?
He descargado el código fuente, pero encontré que el método de escritura no se puede compilar.
MQL5 está cambiando constantemente, lo que a menudo rompe la compatibilidad con los códigos fuente existentes.
Prueba con este (adjunto).
Se ha publicado un nuevo artículo Extracción de datos estructurados de páginas HTML mediante selectores CSS:
Autor: Stanislav Korotky
He descargado este EA y he intentado compilarlo y ¡hay tantos errores!
me he perdido algo, ¿que puede ser?
EDITADO/ACTUALIZADO:
Me enteré de que no es GRATIS!! entonces ¿por qué es un artículo? una buena manera para la publicidad?
por supuesto, el propietario tiene derecho a vender o publicar de forma gratuita, pero parece que es un truco de marketing o sólo estoy haciendo algo fácil negrita?
Dado que MQL5 ha cambiado un lo largo de los años, tal vez el código del artículo ya no es completamente válido y puede necesitar algunos ajustes.
Gracias Fernando por la respuesta, lo encuentro para VENTA :)
la razon por la que no funciona es porque la parte principal del codigo incluyendo las clases no esta ahi.
Gracias Fernando por la respuesta, ¡lo encuentro en VENTA! :)
la razón por la que no está funcionando como parte principal del código incluyendo las clases no está allí.
También el código del sitio (que se sirve en el front end) debe haber cambiado también .
¿Qué intentas extraer?
¿Has leído el artículo?
"Si necesita ayuda en la configuración de selectores CSS para una página web específica, puede comprar WebDataExtractor (para MetaTrader 4, para MetaTrader 5) y recibir recomendaciones como parte del soporte del producto. Sin embargo, la disponibilidad de los códigos fuente le permite utilizar toda la funcionalidad y ampliarla si es necesario. Esto es absolutamente gratis".
En cuanto a la compilación - funciona para mí sin ningún error. Adjunto los códigos fuente.