Como seleccionar una operación ya cerrada del histórico.

Guardo en una variable el ticket de las operaciones que va abriendo el EA, pero cuando se cierran, su ticket cambia. Me gustaría seleccionarlas para poder guardar el profit final en otra variable. Gracias de antemano a todo el que me ayude ;)
 
palazon94:
https://www.mql5.com/es/docs/trading/historydealgetdouble



Saludos

karachiento:

Para saber el profit de una orden necesito su ticket, pero el ticket a cambiado al cerrarse ¿Como consigo el ticket? Gracias por la ayuda,saludos.

