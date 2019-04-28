Como seleccionar una operación ya cerrada del histórico.
Guardo en una variable el ticket de las operaciones que va abriendo el EA, pero cuando se cierran, su ticket cambia. Me gustaría seleccionarlas para poder guardar el profit final en otra variable. Gracias de antemano a todo el que me ayude ;)
- Indicadores de élite :)
- Problema con la cantidad total de órdenes abiertas
- Cualquier pregunta de novato, para no saturar el foro. Profesionales, no pasen de largo. En ninguna parte sin ti - 6.
palazon94:
Guardo en una variable el ticket de las operaciones que va abriendo el EA, pero cuando se cierran, su ticket cambia. Me gustaría seleccionarlas para poder guardar el profit final en otra variable. Gracias de antemano a todo el que me ayude ;)
Guardo en una variable el ticket de las operaciones que va abriendo el EA, pero cuando se cierran, su ticket cambia. Me gustaría seleccionarlas para poder guardar el profit final en otra variable. Gracias de antemano a todo el que me ayude ;)
https://www.mql5.com/es/docs/trading/historydealgetdouble
Saludos
Documentación para MQL5: Funciones comerciales / HistoryDealGetDouble
- www.mql5.com
La función devuelve la propiedad solicitada de una transacción. La propiedad de la transacción tiene que ser del tipo double. Existen 2 variantes de la función. 2. Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función. En caso del éxito el valor de la propiedad se coloca en una variable receptora que el último parámetro pasa...
karachiento:
https://www.mql5.com/es/docs/trading/historydealgetdouble
Saludos
Para saber el profit de una orden necesito su ticket, pero el ticket a cambiado al cerrarse ¿Como consigo el ticket? Gracias por la ayuda,saludos.
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese