mql5 ladrones dan vueltas y excusas no quieren darme el indicador que compre
Que triste me paso lo mismo, el programador no me entrego el trabajo y se llevo mi dinero.
Al ladrón!!
Soy Nuevo aqui pero por lo que veo que nado entre tiburones y veo que existe deshonestidad por aqui, De hecho el gancho para entrar aqui fue por lo del MQL5 Cloud Network osea que vender el tiempo de mi cpu y hasta ahorita en vez de darme me quita y no hay mucha claridad en cuanto a la informacion que dan y servicios que lol que es realmente todo lo que se expresa por este foro me di cuenta de inmediato en un dia espero encontrar algo bueno de todo esto en fin seguire buscando por aqui aun que no creo encuntrar mucho porque yo se que el conociento cuesta pero cuesta mas no saber y creo que la llave es programar como comerciante y actual con cuatela y con desconfianza ... los lleeo.. Saludos!!!
compre mediante la plataforma de mql5 un indicador , nunca me lo dieron hable con ellos me pidieron ciertos datos de la compra se los proporcione con fotos el procedimientos de compra ticket de pago , son tan ineptos que no saben que métodos habitan por país pero esta en la plataforma de compra , hace un mes y medio ya casi dos meses que no tengo mi indicador pague 95 dolares hace un mes vengo aportando datos a mql5 y no me dan respuesta solo dan excusas y me piden de nuevo los datos es mas la ultima respuesta se la di hace una semana y media y nunca me la respondieron la cerraron ahora volví a preguntar si no podían solucionar el problema que me devuelvan mi dinero me contestaron que especifique la pregunta llevo varios semanas y mensajes y ahora se hacen los que no tienen idea de cual es mi reclamo me van a pedir lo mismo y van a seguir dando vueltas
luego que realice el pago no me enviaron ningún email de confirmación por eso estoy realizando mi reclamo aquí
el sistema de pago que utilice fue PAGO FACIL (local payment option ) adjunto una imagen
cantidad pagada :3862.32 argentine peso (95 usd)
producto comprado : harmonic pattern plus mt5
Email the receipt was sent to This will help us to address your issue faster : bad_boys_29_19@hotmail.com
Order number : does not appear in the email
Le rogamos que disculpe las posibles molestias.
este fue el ultimo mensaje enviado y cerrado y nunca mas me contestaron o me dieron una respuesta , pregunte ayer de nuevo y me toman las cosas como si fuera un reclamo nuevo osea todo de nuevo si no pueden solucionar el problema devuélvanme mi dinero aparte que esta en chipre paraíso fiscal a quien voy hacer mi reclamo para que me devuelvan mi dinero estos ladrones porque de por si ya lo doy por perdido porque se hacen los tontos en mi reclamo