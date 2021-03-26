mql5 ladrones dan vueltas y excusas no quieren darme el indicador que compre

compre mediante la plataforma de mql5 un indicador , nunca me lo dieron hable con ellos  me pidieron ciertos datos de la compra se los proporcione con fotos el procedimientos de compra  ticket de pago  , son tan ineptos que no saben que métodos habitan por país pero esta en la plataforma de compra , hace un mes y medio ya  casi dos meses que no tengo mi indicador pague 95 dolares   hace un mes vengo aportando datos a mql5 y no me dan respuesta solo dan excusas y me piden de nuevo los datos es mas la ultima respuesta se la di hace  una semana y media y nunca me la respondieron la cerraron ahora volví a preguntar si no podían solucionar el problema que me devuelvan mi dinero me contestaron que especifique la pregunta llevo varios semanas y mensajes y ahora se hacen los que no tienen idea de cual es mi reclamo   me van a pedir lo mismo y van a seguir dando vueltas 



luego que realice el pago  no me enviaron ningún email de confirmación por eso estoy realizando mi reclamo aquí 


el sistema de pago que utilice fue  PAGO FACIL (local payment option ) adjunto una imagen 


cantidad pagada :3862.32 argentine peso (95 usd)

producto comprado : harmonic pattern plus mt5

Email the receipt was sent to This will help us to address your issue faster : bad_boys_29_19@hotmail.com

Order number : does not appear in the email

Support Team2019.04.05 14:54
Por lo general, en la Consola de Servicios se admiten solicitudes de lunes a viernes de 6:30 a 15:30 (GMT). En los días laborables, el tiempo de respuesta no suele superar las 24 horas. 
Le rogamos que disculpe las posibles molestias.
Support Team2019.04.08 07:59
Estatus: Sin procesar  Abierta
Su solicitud se está tramitando.
Support Team2019.04.08 08:01
Estatus: Abierta  Cerrada




este fue el ultimo mensaje enviado y cerrado  y nunca mas me contestaron o me dieron una respuesta  , pregunte ayer de nuevo y me toman las cosas como si fuera un reclamo nuevo osea todo de nuevo si no pueden solucionar el problema devuélvanme mi dinero aparte que esta en chipre  paraíso fiscal a quien voy hacer mi reclamo para que  me devuelvan mi dinero estos ladrones  porque de por si ya lo doy por perdido  porque se hacen los tontos en mi reclamo 

Que triste me paso lo mismo, el programador no me entrego el trabajo y se llevo mi dinero.
 
Que triste me paso lo mismo, el programador no me entrego el trabajo y se llevo mi dinero.
No parece que sea "lo mismo". 

Cómo hizo un programador para cobrar un proyecto si no te lo entregó? Porque supongo que estás hablando de la sección freelance. 

1. Si es una compra, el programador no te tiene que entregar nada. Eso no es responsabilidad del vendedor, se gestiona automáticamente

2. Si es un encargo en freelance, el programador no cobra hasta que aceptas que todo está OKEY

 
Al ladrón!!


 

Soy Nuevo aqui pero por lo que veo que nado entre  tiburones y veo que existe deshonestidad por aqui, De hecho el gancho para entrar aqui fue por lo del  MQL5 Cloud Network  osea que vender el tiempo de mi cpu y hasta ahorita en vez de darme me quita y no hay mucha claridad en cuanto a  la informacion que dan y servicios que lol que es realmente todo lo que se expresa por este foro me di cuenta de inmediato en un dia espero encontrar algo bueno de todo esto en fin seguire buscando por aqui aun que no creo encuntrar mucho porque yo se que el conociento cuesta pero cuesta mas no saber  y creo que la llave  es programar como comerciante  y  actual con cuatela y con desconfianza ... los lleeo.. Saludos!!!

 
Soy Nuevo aqui pero por lo que veo que nado entre  tiburones y veo que existe deshonestidad por aqui, De hecho el gancho para entrar aqui fue por lo del  MQL5 Cloud Network  osea que vender el tiempo de mi cpu y hasta ahorita en vez de darme me quita y no hay mucha claridad en cuanto a  la informacion que dan y servicios que lol que es realmente todo lo que se expresa por este foro me di cuenta de inmediato en un dia espero encontrar algo bueno de todo esto en fin seguire buscando por aqui aun que no creo encuntrar mucho porque yo se que el conociento cuesta pero cuesta mas no saber  y creo que la llave  es programar como comerciante  y  actual con cuatela y con desconfianza ... los lleeo.. Saludos!!!

Bueno, es un post de 2019, tampoco esto es un adebacle, es un caso muy aislado...y a saber... que aquí hay mucho tiburón, pero también pocas luces. Por eso compartió el compañero Miguel Ángel un enchufe/ladrón, para dar un poco de luz al asunto. Saludos César
