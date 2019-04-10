como descargo un indicador gratuito?

Nuevo comentario
 

Three Typical Candles Martingale:

Торговая стратегия на основе расчёта Typical цены для баров #1, #2 и #3 (или #0, #1 и #2). При однонаправленном движении получает сигнал. Мартингейл

Автор: Vladimir Karputov

 
what's next ? 
Nuevo comentario