No puedo registrar mi cuenta para dar señales!

Hola, pues resulta que después de introducir todos los datos necesarios para registrar mi cuenta MT4 para dar señales. Me viene un mensaje diciendo que esa cuenta ya esta proporcionando señales.

No entiendo cómo puede ser, el caso es que no se donde puedo arreglar este mal entendido. Dónde esta soporte técnico?
Archivos adjuntos:
Captura2.PNG  49 kb
 
Fernando Fernandez Becerra:
Tu cuenta es MT4 pero en la imagen que muestras tienes seleccionado MT5

De igual manera puedes solicitar asistencia en el Menu de Vendedor --> Discusion

