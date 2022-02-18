Volumen en Copy Trading
Buenos días, hace unas semanas y tras estar mirándolo mucho adquirí en la tienda de MT un servicio de señales, de momento todo va bien pero tengo una duda, cuando el proveedor abre una operación opera con un volumen de 0.10 pero cuando se copia a mi cuenta lo hace con un volumen de 0.01, se puede cambiar? Lo he estado mirando en todos lados pero no encuentro nada, por cierto, mi cuenta es de el mismo tamaño que la de el proveedor.
Tompoller:
Cuanto porcentaje del total de tu balance estas invirtiendo en la señal?
Victor Manuel Valderrama Zamora:Ahora mismo lo tengo puesto al 70%
hola amigo como estas te queria preguntar si ya solucionaste el inconveniente ya que estoy presentando el mismo y me gustaria orientacion
Estoy teniendo el mismo problema, lograste solucionar?
