Volumen en Copy Trading

Nuevo comentario
 
Buenos días, hace unas semanas y tras estar mirándolo mucho adquirí en la tienda de MT un servicio de señales, de momento todo va bien pero tengo una duda, cuando el proveedor abre una operación opera con un volumen de 0.10 pero cuando se copia a mi cuenta lo hace con un volumen de 0.01, se puede cambiar? Lo he estado mirando en todos lados pero no encuentro nada, por cierto, mi cuenta es de el mismo tamaño que la de el proveedor.
 
Tompoller:
Buenos días, hace unas semanas y tras estar mirándolo mucho adquirí en la tienda de MT un servicio de señales, de momento todo va bien pero tengo una duda, cuando el proveedor abre una operación opera con un volumen de 0.10 pero cuando se copia a mi cuenta lo hace con un volumen de 0.01, se puede cambiar? Lo he estado mirando en todos lados pero no encuentro nada, por cierto, mi cuenta es de el mismo tamaño que la de el proveedor.

Cuanto porcentaje del total de tu balance estas invirtiendo en la señal?

señal

 
Victor Manuel Valderrama Zamora:

Cuanto porcentaje del total de tu balance estas invirtiendo en la señal?


Ahora mismo lo tengo puesto al 70%
 
hola amigo como estas te queria preguntar si ya solucionaste el inconveniente ya que estoy presentando el mismo y me gustaria orientacion
 
Estoy teniendo el mismo problema, lograste solucionar?
Nuevo comentario