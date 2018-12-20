MOVER EL RATON CADA VEZ QUE CAMBIO DE PERIODO

hola buenas , veréis cada vez que cambio de periodo tengo que darle a la rueda del ratón hasta el dia actual , alguien sabe como configurar esto , para que cada vez que quiera cambiar de periodo , la gráfica aparezca en el dia actual ?
 
Fabian Castillo:
Como lo ago en movil
 

Comprueba que esté presionado ese botón ("Desplazar automáticamente el gráfico al final con cada nuevo tick")

