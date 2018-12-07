¿Ya no se puede depositar con Mastercard? HILO

Nuevo comentario
 
Hola, acabo de ver que han quitado la posibilidad de hacer depósitos con la tarjeta mastercard (Internacionalmente recononcida), por supuesto mi opinión de esta decisión no es nada positiva, me gustaría poder recabar más opiniones al respecto para que vuelvan a incluir este modo de pago
 
Francisco Javier Lucena Zurera:
Hola, acabo de ver que han quitado la posibilidad de hacer depósitos con la tarjeta mastercard (Internacionalmente recononcida), por supuesto mi opinión de esta decisión no es nada positiva, me gustaría poder recabar más opiniones al respecto para que vuelvan a incluir este modo de pago

P/D: Maestro y Mastercard son la misma compañía. Por si eso fue lo que te confundió.

 
Miguel Angel Vico Alba:

P/D: Maestro y Mastercard son la misma compañía. Por si eso fue lo que te confundió.

Yo he intentado hacer un depósito y me rechazó la tarjeta, de hecho en la pasarela de pago me marca como que una tarjeta Mastercard no es válida

 
Francisco Javier Lucena Zurera:

Yo he intentado hacer un depósito y me rechazó la tarjeta, de hecho en la pasarela de pago me marca como que una tarjeta Mastercard no es válida

https://www.mql5.com/es/contact

Contáctenos
Contáctenos
  • www.mql5.com
Escribir un mensaje a asistencia técnica o de la administración del sitio. En esta página usted puede intercambiar correspondencia y ver el historial de sus llamadas, incluso si usted no tiene un sitio de registro. Todos los mensajes son privados y sólo estarán disponibles para usted.
Nuevo comentario