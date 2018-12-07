¿Ya no se puede depositar con Mastercard? HILO
Hola, acabo de ver que han quitado la posibilidad de hacer depósitos con la tarjeta mastercard (Internacionalmente recononcida), por supuesto mi opinión de esta decisión no es nada positiva, me gustaría poder recabar más opiniones al respecto para que vuelvan a incluir este modo de pago
Francisco Javier Lucena Zurera:
P/D: Maestro y Mastercard son la misma compañía. Por si eso fue lo que te confundió.
Miguel Angel Vico Alba:
Yo he intentado hacer un depósito y me rechazó la tarjeta, de hecho en la pasarela de pago me marca como que una tarjeta Mastercard no es válida
Francisco Javier Lucena Zurera:
