como viajar del 2018 al 2017?

Nuevo comentario
 

Necesito esa informacion, ayuda porfavor

 
Emilio Herrera:

Necesito esa informacion, ayuda porfavor

???
 

Ahora hablando en serio, no se entiende que es lo que necesitas. Puedes explicarte mejor?

 
karachiento:

Ahora hablando en serio, no se entiende que es lo que necesitas. Puedes explicarte mejor?

jajajajajaja

 
Joserra:

jajajajajaja

Es una buena idea, viajas al 2017 con los datos del EURUSD de 2018 y en un año te haces millonario. Buen Plan

 
Tomas Rodriguez Doherty:

Es una buena idea, viajas al 2017 con los datos del EURUSD de 2018 y en un año te haces millonario. Buen Plan

En un año? jaja una o dos semanas semanas bien apalancado y listo. jajaja
Nuevo comentario