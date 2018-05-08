Orden en Corto MT4, Beneficios erraticos y "locos"
roger375:
Para muestra un boton:
en la siguiente el precio se retrae y el beneficio disminuye no tiene sentido si voy en corto
Cuando vas corto (sell) lo que vale es el precio de compra (ask), ya que para quitarte de encima un corto alguien te lo tiene que comprar (lo que se llama "contrapartida"), y cuando vas largo (buy) es a la inversa, el que vale es el bid.
Fíjate que el precio ask ha estado casi estático 1.19240/1.19237. Todo correcto.
He colocado una orden en corto (llevo un apalancamiento de 2000, se que es una bestialidad, pero es que estoy realizando pruebas) y ayer funcionaba todo bien, si el precio se mueve por debajo de la linea, lo beneficios aumentan en positivo y tal, pero es que, ahora esta haciendo algo loco, porque apenas se ueve el precio, esty en graficos de un minuto para ver al detalle, y el beneficio pasa de +3 a -50 a 0 a +10 -40 uns saltos y unas diferencias un poco extrañas, ademas.....estando el precio por la linea de venta, osea que deberian ser positivos, teniendo en cuenta el spread, pero es que es muy raro, son saltos demasiado erraticos ¿alquien me puede dar luz en esto?