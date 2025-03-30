Discusión sobre el artículo "Recetas MQL5 - Desarrollo de un indicador multidivisa para el análisis de la divergencia de precios" - página 3
El artículo está escrito de forma muy atractiva y las capturas de pantalla son preciosas. Pero el indicador adjunto no funciona.
Se compila correctamente, pero da un error cuando se instala en un gráfico:
@Anatoli Kazharski, por favor dígame lo que podría ser el problema?