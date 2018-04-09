HERRAMIENTA PARA CALCULAR PUNTOS PIVOTES EN UN IMPULSO.
para MT4
alexosp378:
Alguien me puede programar este indicador y cuanto es su costo?
Debe pedir presupuesto en el siguiente apartado: https://www.mql5.com/es/job
Hola buenas noches, normalmente encuentro indicadores para buscar los puntos pivotes en diario ,semanal o mensual. Pero he encontrado que si lo calculo en los impulsos de un ciclo nos da zonas muy acertadas para operar, yo los calculo manualmente con la herramienta que existe, pero pienso que pueda existir una herramienta tipo fibonacci que se despliegue entre el extremo de inicio y el extremo de terminacion del impulso y automaticamente nos marque las zonas pivote,R1,R2,R3,S1,S2 Y S3.
Alguien me podria ayudar a encontrarla si la conoce o si alguien esta interesado en programarla.Gracias.