cambiar el hosting a otra cuenta

Hola! 

Tengo contratado un hosting con una cuenta y quisiera ese mismo hosting ponérselo a otra, me dicen por mensajería interna que se puede hacer, pero no me lo explican, alguien sabría como hacerlo?

Gracias de antemano, un saludo 

 
