Sin linea de orden

Eduardo Viganotti:

Hola intale el mt4 de XTB y cuando pongo una orden no me aparece la línea de la orden, si hago triling stop tampoco aparece la línea, si pongo una línea vertical para señalar algo al cambiar la ventana de tiempo la línea desaparece, e usado mt4 de otros broquers y esto no me pasaba, alguien sabe que puede ser


Gracias. 

 
Hola! has podido solucionarlo? A mi me pasa eso mismo ahora he probado selección "Mostrar niveles de trading" y no funciona. Alguna otra idea? Gracias.
