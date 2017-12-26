limitar tamaño lote

Hola,


Me gustaria saber si alguien sabe de algún script o  indicador para limitar los lotes, es decir, que por ejemplo, el lote máximo que se pueda usar sea el de 1 o bien en funcion de un porcentaje.


Gracias

 
Hola Adriandd. 

Aqui te dejo un Experto que te va a permitir calcular LoteMaximo para SL.

Tienes que eligir 

1. Porcentaje maximo de deposito que quieres usar para la perdida - SL.

2. Puntos que calculas para SL - 100-200-350 etc.

3. Lote minimo permitido por el PAR.

Tienes que tener en cuenta que el experto fue creado para los pares que tienen 5 digitos despues de la coma.

Datos a Usar


La respuesta de Experto

Archivos adjuntos:
MaxLot.ex4  8 kb
