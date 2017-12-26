limitar tamaño lote
adriandd:
Gracias
Hola,
Me gustaria saber si alguien sabe de algún script o indicador para limitar los lotes, es decir, que por ejemplo, el lote máximo que se pueda usar sea el de 1 o bien en funcion de un porcentaje.
Gracias
Hola Adriandd.
Aqui te dejo un Experto que te va a permitir calcular LoteMaximo para SL.
Tienes que eligir
1. Porcentaje maximo de deposito que quieres usar para la perdida - SL.
2. Puntos que calculas para SL - 100-200-350 etc.
3. Lote minimo permitido por el PAR.
Tienes que tener en cuenta que el experto fue creado para los pares que tienen 5 digitos despues de la coma.
Archivos adjuntos:
MaxLot.ex4 8 kb
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola,
Me gustaria saber si alguien sabe de algún script o indicador para limitar los lotes, es decir, que por ejemplo, el lote máximo que se pueda usar sea el de 1 o bien en funcion de un porcentaje.
Gracias