Librerías: Expert - página 13
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Si hay algún problema, facilite archivos mq5 listos para reproducir.
El código de ejemplo utiliza el código de su biblioteca Tester. Después del arranque, la variable In2 es 0, no 2. Es decir, no se pueden recuperar todos los parámetros de entrada después del grupo.
Esta situación no parece tenerse en cuenta. Cuando el parámetro es un grupo, no hay un valor específico y el valor obtenido será nulo, por lo que no se obtendrán parámetros después del grupo.
El siguiente código muestra que todo se maneja correctamente.
Resultado.
Asesor Experto lanzado a través de Expert.mqh.
La función GetAmountExperts se ejecuta por una razón desconocida durante mucho tiempo sin ningún resultado. He cambiado un poco el código - por favor, ejecútelo de nuevo. No debe asignar el valor 7 al parámetro In2 (verá que hay 0, no 2).
He cambiado el código un poco - por favor, ejecútelo de nuevo.
Este es un informe de error ejemplar: ejecuté el código conciso, que mostró inmediatamente el error.
Hecha la corrección, gracias.
Este es un informe de error ejemplar: ejecutó un código conciso que inmediatamente mostró un error.
He hecho la corrección, gracias.
Si se carga el script, parece que no se pueden cambiar los parámetros de entrada.
Si se carga el script, parece que no se pueden cambiar los parámetros de entrada.
Tal es la arquitectura de MT5 que no se pueden establecer valores de parámetros de entrada para los scripts y no se pueden leer.
La biblioteca tiene un nombre elocuente.
Tal es la arquitectura de MT5 que no se pueden establecer valores de parámetros de entrada para los scripts y no se pueden leer.
La biblioteca tiene un nombre elocuente.
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación
Bibliotecas: Experto
fxsaber, 2018.11.16 09:19 AM.Un ejemplo de otra aplicación de la librería