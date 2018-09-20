Instalar alerta push en indicador

Buenas a todos.

Alguien podría modificar el código y agregar la opción de enviar notificaciones push al teléfono cuando haya cambio en este indicador?

japr74:

https://www.mql5.com/es/job

Este indicador descompila


este indicador no descompila
Archivos adjuntos:
BBands_Stop_v2_2.0.mq4  11 kb
