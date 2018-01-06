MT4 Novato: Duda sobre los spreads en cada operación
buenos días jorge
el spread es la diferencia entre compra y venta y te sale reflejado en el momento que tu entrada al mercado en negativo pero si me facilitas un correo te puedo mandar una hoja de word
que tu puedes calcular cuanto te cuesta el spread normal mente es un punto 0.0001,0
un saludo de luis franco
Buenas tardes a todos.
Soy nuevo en el trading, estoy probando con una cuenta Demo-Real de AvaTrade con MT4. ¿Alguien sabe qué tal real es? Según ellos es idéntica a la cuenta real salvo por el dinero virtual.
¿Me saben decir si MT4 relfeja los cargos por spreads en cada operación y dónde la encuentro?
Vengo bien a muy bien para no ser experto, voy de apoco conociendo las características del sistema e investigando posibles EAs y señales para mi cuenta real. PERO, tenía asumido que lo que MT4 refleja en la columna "Beneficio" era tal, pero parece ser que no refleja el cargo por spread. Aunque Sí refleja los swaps. Le he preguntado al ejecutivo de cuenta que me tocó y me responde que no está el spread "pero que es muy fácil calcularlo", y he profundizado en la pregunta y no me ha respondido, temo que sea muy obvio y por novato no me de cuenta. Bueno, me gustaría verlo reflejado en los beneficios para saber si los cubro o no con la misma operación. ¿Se puede hacer? Si no, ¿Cuál es la recomendación para ir llevando esos cargo?
Muchas gracias de antemano. Saludos,
Jorge
Hola Jorge,
el spread no es mas que la diferencia entre el precio de compra y venta. Es una "comisión" por parte del broker, pero no existe ningún apartado dentro del MT4 donde puedas ver el coste del mismo, ya que no se considera una comisión directa como puede ser el swap, etc.
Mi consejo es que no lo tengas en cuenta respecto a intentar contabilizarlo, simplemente tenlo en cuenta de cara a buscar siempre un broker con el spread mas bajo posible, pero para nada mas. Al ir ya incluido en el precio, no merece la pena calcularlo, ya que dependiendo de cuantos lotes compres, así sera su coste.
Ejemplo; Si compras un microlote (0.01) y tienes 1 pip de spread (10 pipos) hablamos de 8 céntimos de dolar (+/-).
Para ver el spread (diferencial) deberías activarlo haciendo click derecho sobre la barra Símbolo en Observación de mercado y marcarlo. Así te puedes hacer una idea de cuanto es el spread, y a razón de los lotes el dinero que el broker esta ganando contigo en esa operación. Pero repito, no lo contabilices, simplemente procura que sea siempre lo mas bajo posible y evita pares exóticos con spreads muy amplios.
Te aconsejo que busques por Google alguna guía básica sobre Forex para entender este tipo de conceptos, así como de MT4. No tengas prisa por operar en real cuando conceptos tan básicos aun no los entiendes.
Saludos y suerte!
Muchas gracias a ambos. Eso quería saber. En Ava los spreads son fijos, ya tenía la forma de calcularlo pero había entendido que no se reflejaban en la operación. Seguiré el consejo de Miguel Angel y no les prestaré mayor atención.
Miguel Angel, llevo unos 20 días lleyendo todo lo que encuentro y practicando, me falta mucho todavía porque no se nada de análisis fundamental y técnico, así que sigo con eso. Nuevamente, muchas gracias por tus consejos!
Saludos!
No hay de que, Jorge. Cualquier cosa que necesites házmelo saber, con mucho gusto te ayudare en lo que pueda.
Saludos y suerte!
Saludos
Soy de Puerto Rico y soy Nuevo en esto de trading me gustaria saber como usar la aplicacion como trabajar en el mundo del trading para los que me quieran agregar aparezco como rickylizm y tambien necesito ayuda con relacion al deposito de $50.00
Los spreads son las diferencia entre la compra y venta de un usuario, normalmente los brokers se guían por estos números para pasar a cobrar sus jugosos porcentajes! Son unos vivos!
Hola Jorge Danie
Te dejo us Experto escrito por mi que te puede ayudar en ver ultimo spread formado segun la ultima session.
Funciona sobre cualquier Par de MT4 y cualquier TaimeFrame. Te va a mostrar informacion en el cuadro de grafico y en comentarios de experto.
Hola Jorge cualquier Broker que te permita operar en real tiene su spread... una buena idea es que sea fijo... ¿por qué?... porque es un solo número y te permite calcular mejor tu riesgo/beneficio... ¿Cómo es eso? En la mayoría de los Brokers sus spread se ensanchan mucho en determinados momentos que te destrozan las ordenes en un segundo, para evitar eso con un spread fijo se puede calmar esos bruscos movimientos pero eso sí, ten en cuenta bien ese número fijo de spread y listo. Saludos.
Hay que leer la letra pequeña de los spread fijos....cualquier broker en momentos de alta volatilidad (noticias, etc), ensancha los spreads. Y no porque el broker quiera, sino porque el mercado lo provoca y el proveedor de liquidez asi lo tiene que reflejar.
Por lo que eso de spread fijo...si, el 85% del tiempo, pero ante una catástrofe, llamale brexit, llamale tsunami en Japón, el spread se abre si o si.
Saludos!
Edito: Ahh, y si un broker por muy fijo que sea el spread no lo abre en momentos de alta volatilidad, es porque es creador de mercado (se inventa el mercado) y se lo puede permitir. Lo cual ya no se que es peor...jajaaj
