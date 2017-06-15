Alguien sabe como leer datos para guardarlos desde una respuesta de tipo GET?
Hola buenas,
estoy emitiendo una petición GET a mi servidor con el objetivo de recibir una estructura de datos y poder recorrerla y almacenarla en el Expert Advisor desde el cual realizo la petición, el problema que se me presenta es que no conozco la forma de recibir los datos y recorrerlos por eso solicito vuestra ayuda. He comentado el código para explicar que hace cada método y el resultado de ejemplo:
Código:
// Este método se encarga de realizar la petición de tipo GET al servidor, el problema que presenta cuando retorna el parámetro es que es String y de String al objeto no se como recorrerlo para pasarselo.
string GrabWeb(string strUrl) {
string headers,ret;
char post[],result[];
int res, timeout=5000;
res=WebRequest("GET",strUrl,NULL,NULL,timeout,post,0,result,headers);
if (res < 0) {
MessageBox("Add the address '"+strUrl+"' in the list of allowed URLs on tab Menu -> Tools -> Options -> 'Expert Advisors'","Error",MB_ICONINFORMATION);
//return("");
return("");
}
ret = CharArrayToString(result,0);
return(ret);
}
void OnInit()
{
string signalsFromWeb = GrabWeb("https://ejemplo.com/getAlerts/"+IntegerToString(AccountNumber()));
// signalsFromWeb = [{"idAlert":"6","orderTypeName":"SELL","pair":"AUDCAD","entryPrice":"34","stopLoss":"324","takeProfit":"32","created_at":"2017-06-01 12:22:03","comment":"test"},{"idAlert":"5","orderTypeName":"SELL","pair":"AUDCHF","entryPrice":"2323","stopLoss":"3442","takeProfit":"42323","created_at":"2017-05-26 13:30:50","comment":"hola"}]
// Y aquí no se como continuar para realizar la lectura del array de objetos que me retorna la web (PHP).
}
Gracias por vuestro apoyo
Cuando pongas codigo en el foro usa la funcion SRC.
Ejemplo;
#property strict extern int lots = 0.01;
Operaciones con archivos, revisate esta parte de la documentación de la plataforma:
