Alguien sabe como leer datos para guardarlos desde una respuesta de tipo GET?

Hola buenas,

estoy emitiendo una petición GET a mi servidor con el objetivo de recibir una estructura de datos y poder recorrerla y almacenarla en el Expert Advisor desde el cual realizo la petición, el problema que se me presenta es que no conozco la forma de recibir los datos y recorrerlos por eso solicito vuestra ayuda. He comentado el código para explicar que hace cada método y el resultado de ejemplo:


// Este método se encarga de realizar la petición de tipo GET al servidor, el problema que presenta cuando retorna el parámetro es que es String y de String al objeto no se como recorrerlo para pasarselo.


string GrabWeb(string strUrl) {

   string headers,ret;  

   char post[],result[];

   int res, timeout=5000;

   res=WebRequest("GET",strUrl,NULL,NULL,timeout,post,0,result,headers);

   if (res < 0) { 

        MessageBox("Add the address '"+strUrl+"' in the list of allowed URLs on tab Menu -> Tools -> Options -> 'Expert Advisors'","Error",MB_ICONINFORMATION);

        //return("");

        return("");

   }  

   ret = CharArrayToString(result,0);

   return(ret);

}


void OnInit()

  {  

  string signalsFromWeb = GrabWeb("https://ejemplo.com/getAlerts/"+IntegerToString(AccountNumber()));

// signalsFromWeb  = [{"idAlert":"6","orderTypeName":"SELL","pair":"AUDCAD","entryPrice":"34","stopLoss":"324","takeProfit":"32","created_at":"2017-06-01 12:22:03","comment":"test"},{"idAlert":"5","orderTypeName":"SELL","pair":"AUDCHF","entryPrice":"2323","stopLoss":"3442","takeProfit":"42323","created_at":"2017-05-26 13:30:50","comment":"hola"}]

 // Y aquí no se como continuar para realizar la lectura del array de objetos que me retorna la web (PHP).

}


Gracias por vuestro apoyo

 
Cuando pongas codigo en el foro usa la funcion SRC.

Ejemplo;

#property strict

extern int lots = 0.01;
 

Operaciones con archivos, revisate esta parte de la documentación de la plataforma:

https://www.mql5.com/es/docs/files

