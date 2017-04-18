las señales de calm que porqueria
- Sobre robot martin gala
- DInero que se paga por las señales subscriptores
- señales mql5
manda solo operaciones en contra de la tendencia lo hace para que perdamos el dinero o por que venden esta porqueria no entiendo
Esta prohibido valorar o anunciar señales en el foro. Ello debe hacerlo en su respectivo apartado de comentarios en la pagina de la señal en cuestión. Tenga en cuenta que lo que usted hace es difamación, mientras que si lo hace en su respectivo apartado para ese fin es una opinión como cliente. ¿Ve la diferencia?
Saludos!
No lo sabía gracias no sé dónde hacerlo
Como dije antes, diríjase a la pagina de la señal y dentro del apartado "Comentarios" podrá dejar el suyo. No creo que sea mas difícil que abrir un hilo en el foro como ya hizo. :)
