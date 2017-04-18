las señales de calm que porqueria

manda solo operaciones en contra de la tendencia lo hace para que perdamos el dinero o por que venden esta porqueria no entiendo
 
ivanobis:
Esta prohibido valorar o anunciar señales en el foro. Ello debe hacerlo en su respectivo apartado de comentarios en la pagina de la señal en cuestión. Tenga en cuenta que lo que usted hace es difamación, mientras que si lo hace en su respectivo apartado para ese fin es una opinión como cliente. ¿Ve la diferencia?

No lo sabía gracias no sé dónde hacerlo

 
ivanobis:
Como dije antes, diríjase a la pagina de la señal y dentro del apartado "Comentarios" podrá dejar el suyo. No creo que sea mas difícil que abrir un hilo en el foro como ya hizo. :)


 
ivanobis:
Usted conoce algún robot bueno y fácil de manejar que haga el trabajo por mi puedes recomendarme algo?
