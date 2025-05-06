Scripts: SetSellStopOrder

Nuevo comentario
 

SetSellStopOrder:

El script está desarrollado para la colocación de una orden de SellStop con niveles de trigger fijos, niveles Stop Loss y Take Profit en puntos desde el precio actual.

Autor: Nikolay Kositsin

 
Hola Nikolay, soy un principiante, traté de establecer dos órdenes de compra y Sellstopov al mismo tiempo. No funcionó, pero resultó en un orden con uno parámetros 2, es posible y tres, entonces se estiran en una cuadrícula. Me gustó aún más. Por supuesto, sería mejor obtener una cuadrícula a la vez, y aún mejor junto con un experto en caso de grandes velas. Gracias. Y un gran respeto por tu titánico trabajo
 

Estimado Nikolay, He descargado su SetBuyStopOrder.mq5. Instalado. Compilado. Al arrastrarlo a un gráfico, se abre una ventana con los parámetros y su nombre aparece en la esquina superior derecha de la terminal. El autotrading está activado. Todo parece correcto. Pero al pulsar "OK" la orden no se establece. Después de 1-2 segundos el nombre desaparece de la esquina superior derecha. ¿Cuál puede ser la razón? ¿Podría por favor decirme si usted tiene una oportunidad?


 
e2718 #:

Estimado Nikolay, He descargado su SetBuyStopOrder.mq5. Instalado. Compilado. Al arrastrarlo a un gráfico, se abre una ventana con los parámetros y su nombre aparece en la esquina superior derecha de la terminal. El autotrading está activado. Todo parece correcto. Pero al pulsar "OK" la orden no se establece. Después de 1-2 segundos el nombre desaparece de la esquina superior derecha. ¿Cuál puede ser la razón? ¿Podría por favor aconsejarme, si usted tiene una oportunidad?

No sé cuándo obtendrá una respuesta de Nikolay, ya que no aparece a menudo en el Foro, por lo que con el fin de acelerar el proceso de solución de este problema, necesita una impresión de la pestaña Expertos de la terminal de comercio MetaTrader 5. Es posible que haya configurado parámetros incorrectos. Sólo tienes que copiar todo lo que se escribirá en el mensaje en esta ficha y publicarlo aquí.

Saludos, Vladimir.

Nuevo comentario