Scripts: SetSellStopOrder
Estimado Nikolay, He descargado su SetBuyStopOrder.mq5. Instalado. Compilado. Al arrastrarlo a un gráfico, se abre una ventana con los parámetros y su nombre aparece en la esquina superior derecha de la terminal. El autotrading está activado. Todo parece correcto. Pero al pulsar "OK" la orden no se establece. Después de 1-2 segundos el nombre desaparece de la esquina superior derecha. ¿Cuál puede ser la razón? ¿Podría por favor decirme si usted tiene una oportunidad?
Estimado Nikolay, He descargado su SetBuyStopOrder.mq5. Instalado. Compilado. Al arrastrarlo a un gráfico, se abre una ventana con los parámetros y su nombre aparece en la esquina superior derecha de la terminal. El autotrading está activado. Todo parece correcto. Pero al pulsar "OK" la orden no se establece. Después de 1-2 segundos el nombre desaparece de la esquina superior derecha. ¿Cuál puede ser la razón? ¿Podría por favor aconsejarme, si usted tiene una oportunidad?
No sé cuándo obtendrá una respuesta de Nikolay, ya que no aparece a menudo en el Foro, por lo que con el fin de acelerar el proceso de solución de este problema, necesita una impresión de la pestaña Expertos de la terminal de comercio MetaTrader 5. Es posible que haya configurado parámetros incorrectos. Sólo tienes que copiar todo lo que se escribirá en el mensaje en esta ficha y publicarlo aquí.
Saludos, Vladimir.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
SetSellStopOrder:
Autor: Nikolay Kositsin