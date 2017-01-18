PROBLEMAS PARA PUBLICAR

Amigos:

Tengo problemas para compartir mi señal en mi tablero personal. Cuando estoy en mi señal y la quiero compartir, me aparecen las opciones de compartirla por facebook, por Linked, etc. Pero no me aparece el ícono para compartirlo en MQL5.

¿Porqué no aparece?

Gracias por su ayuda. 

 
Espero que no seas de los que la spamean 3 veces a la semana....te veo demasiado eufórico.

Saludos!

 
Mientras que no le tengas agregado como amigo no pasa nada, no recibirás sus anuncios, jajajajaja.

Saludos.

 
Gracias por tu ayuda...
 
Y porque crees que lo digo? XD

Saludos!

 
Ahhh, vale vale, entonces no he dicho nada. Bueno, si se pone muy pesado siempre le puedes eliminar de la lista de amigos, jajajajaja. Amigo Alexis, no te mosquees que es en tono jocoso. A veces hay que reirse un poco también. Saludos a ambos.
