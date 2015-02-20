Bienvenido a MQL5.com!
angevoyageur:¡No pasa nada! ;-)
Uno de los motivos más comunes de fallas en el desarrollo de software (provablemente la más común) se debe a la falta de entendimento.
Y el idioma español cuenta con alrededor de 400 millones de hablantes!
Mis felicitaciones a Metaquotes por esta iniciativa que espero ayude a muchos hablantes nativos crear Asesores Expertos, Indicadores y Señales para MT5.
figurelli:Desafortunadamente se dispersa más mql5 comunidad.
GRacias y felicitaciones!!!
Hemos lanzado la versión en español del portal para la comunidad MQL5, el cual está dedicado al lenguaje MQL5 desarrollado por MetaQuotes Software Corp. Siempre hacemos lo posible por tener en cuenta todas las sugerencias y comentarios de los miembros de nuestro foro, y la mayor parte de vuestras sugerencias serán implementadas en el portal.
El Foro de MQL5 está dividido en categorías para discutir sobre diferentes temas. En el futuro pueden aparecer nuevas categorías y por otra parte, el foro en su conjunto irá mejorando en la medida que se le agreguen nuevas funcionalidades y características.
Hemos intentado conservar la cómoda estructura del portal. Por ese motivo, la primera sección es Documentación, en la cual está la información oficial y actualizada del lenguaje MQL5. Si no necesita una versión local de la Ayuda de MQL5, siempre puede accerder a la versión online. El lenguaje MQL5 está en continuo desarrollo y esa es la razón por la cual la documentación oficial es constantemente ampliada y mejorada. Le agadeceremos que nos informe sobre cualquier posible error.
La ya tradicional sección Code Base, orientada a la publicación de código fuente en MQL5, también está disponible en español. Confiamos que MQL5 Code Base llegue a ser tan popular como lo son sus secciones homólogas en ruso e inglés.
Una parte importante del portal es la sección Artículos. Próximamente serán publicados los primeros artículo en portugués. Están invitados a contribuir todos los autores que deseen compartir sus secretos en el desarrollo de programas en MQL5 para el terminal MetaTrader 5. ¡Publique sus artículos en en portal y obtenga unos honorarios de autor de $200 o más! Los artículos a publicar deben contener información de interés para quienes se se dedican al trading automatizado en los mercados financieros globales.
El Servicio de Trabajos seguramente será de utilidad tanto para traders, como para desarrolladores. Mediante Trabajos, Ud. obtiene la posibilidad de encontrar un desarrollador para crear un Asesor Expertor o un indicador de una forma sencilla, controlable y segura. Cualquier usuario registrado puede aceptar su oferta y desarrollar para Usted el programa requerido.
El MQL5 Market permite a los traders que utilizan el terminal MetaTrader 5 comprar aplicaciones escritas en MQL5 - robots comerciales, indicadores, scripts y librerías. A su vez, el Market es el mejor sitio para que los desarrolladores ofrezcan sus aplicaciones. Sus programas aparecerán directamente en los terminales de los clientes potenciales y estarán disponibles para todos los usuarios de MetaTrader 5.
El Servicio de Señales de Trading permite a los traders copiar las operaciones de trading de cualquier proveedor de señales. A su vez, los proveedores pueden establecer precios para las suscripciones y recibir una cuota fija mensual de sus suscriptores.
¡Le animamos a participar activamente en nuestro portal y a utilizar todos sus servicios!