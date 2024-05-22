El programador de un indi excede el tiempo acordado (?)

Nuevo comentario
 

Hola:

He encargado a un programador, en MQL5, un trabajo sobre un indicador. Hemos acordado un tiempo para su realización de una semana. Pero el programador no ha cumplido el tiempo, pues llevamos dos semanas y no me ha entregado el trabajo. El dinero acordado está bloqueado. Le escribo y no me contesta.

¿Qué puedo hacer? ¿Puedo recurrir a Arbitraje?

Gracias

 
PEDRO E PEREZ:

Hola:

He encargado a un programador, en MQL5, un trabajo sobre un indicador. Hemos acordado un tiempo para su realización de una semana. Pero el programador no ha cumplido el tiempo, pues llevamos dos semanas y no me ha entregado el trabajo. El dinero acordado está bloqueado. Le escribo y no me contesta.

¿Qué puedo hacer? ¿Puedo recurrir a Arbitraje?

Gracias

Desde tu pagina de inicio aquí en MQL ves a Consola de servicio y crea una indicencia, a ver que te dicen.

 

Hola Miguel ángel:

Gracias por tu respuesta. Lo que no sé es si al crear una incidencia me estoy comunicando directamente con MQL5 o me comunico directamente con el programador.

Creo que voy a esperar al lunes, quizás el programador no me haya contestado por ser hoy viernes.

Gracias

 
PEDRO E PEREZ:

Hola Miguel ángel:

Gracias por tu respuesta. Lo que no sé es si al crear una incidencia me estoy comunicando directamente con MQL5 o me comunico directamente con el programador.

Creo que voy a esperar al lunes, quizás el programador no me haya contestado por ser hoy viernes.

Gracias

Te comunicas con MQL5 (MetaQuotes)...que en cualquier caso son los que tienen retenido tu saldo y por ende los que deben desbloquearlo.

Saludos. 

Nuevo comentario