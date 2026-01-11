Indonesian Member - page 577
mantab..
biaasanya nunggu
:D
ok
besok tak coba
wih iya
alhamdulillah
tadi wd PP sudah masuk ke jenius
semoga lancar terus
:D
Nunggu Paypal kelamaan, jadi WD melalui visa bank jago. Instant langsung masuk.
bank jago, jenius semoga ada bank-bank yang lain yg juga...
virtual
Pagi....ada yang bisa bantu ga ya kanapa mql5 ku ko " subscription not permited " ya
Provider is waiting for registration as a seller
sudah daftar jadi seller belum mas..?
im from indonesian too..
XD
salam kenal
hi, temen-temen semua.
ada yang bisa bantu testing EA, semalam baru coba buat pake forex generator, terlampir yah.
tolong diposting disini hasilnya, hatur thankyou akang teteh sebelumnya....
ini pak hasil test