ora isa WD Paypal isih ora nana  
 
Umar Ismail #:

mantab..
biaasanya nunggu
:D
ok
besok tak coba 

wih iya
alhamdulillah
tadi wd PP sudah masuk ke jenius
semoga lancar terus 
:D

 
Maxim Raphael #:
Nunggu Paypal kelamaan, jadi WD melalui visa bank jago. Instant langsung masuk. 
Bisa jadi alternatif kalau Paypal gak bisa seperti sekarang ^_^

bank jago, jenius semoga ada bank-bank yang lain yg juga...

 
Maxim Raphael #:
siap bang, sebelumnya juga daftar bang jago..buat jaga"..

daftar jenius gak bisa active",

visa virtual atau fisik yang dipilih bang, ?

 
Sugeng Lutfi Yatama #:

virtual

 
Pagi....ada yang bisa bantu ga ya kanapa mql5 ku ko " subscription not permited " ya
 
Ahmad Ahmad #:
Pagi....ada yang bisa bantu ga ya kanapa mql5 ku ko " subscription not permited " ya


Provider is waiting for registration as a seller

sudah daftar jadi seller belum mas..?

 

im from indonesian too..

XD

salam kenal

 

hi, temen-temen semua.

ada yang bisa bantu testing EA, semalam baru coba buat pake forex generator, terlampir yah.

tolong diposting disini hasilnya, hatur thankyou akang teteh sebelumnya....

Files:
Extreme_2.mq4  5 kb
 
Epril Purwandi #:

hi, temen-temen semua.

ada yang bisa bantu testing EA, semalam baru coba buat pake forex generator, terlampir yah.

tolong diposting disini hasilnya, hatur thankyou akang teteh sebelumnya....


ini pak hasil test

