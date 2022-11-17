Signal connected but my account does not trade it

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I have a working subscription to a signal which had four trades during the past days, but they do not reach my account. No errors found in the log, just successful log entries. What may be the reason?

These are the log messages after syncing with MQL5 VPS:

2022.11.13 10:54:18.296    Signal    '508xxxxx': 'YYY' for 'UlrichG' subscription found, 2022.12.10 expiration, enabled
2022.11.13 10:54:18.296    Signal    '508xxxxx': money management: use 95% of deposit, equity limit: 0.00 EUR, deviation/slippage: 2.0 spreads, copy SL/TP: disabled
2022.11.13 10:54:18.296    Signal    '508xxxxx': connecting to signal server
2022.11.13 10:54:18.296    MQL5.community    activated for 'UlrichG', balance: zzz.zz (frozen: zz.zz)
2022.11.13 10:54:19.121    Network    '508xxxxx': scanning network for access points
2022.11.13 10:54:19.398    Signal    '508xxxxx': signal provider has balance zz zzz.35 USD, leverage 1:500; subscriber has balance zz zzzz.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.13 10:54:19.579    Signal    '508xxxxx': percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 40%
2022.11.13 10:54:19.579    Signal    '508xxxxx': synchronization finished successfully
2022.11.13 10:54:20.375    Signal    '508xxxxx': ping to signal server 198.60 ms, to trade server 224.60 ms

No following log messages that are suspicous

But the trades of the signal, that follow these messges today, are not on my account.

On the VPS Tab I can see:



What may be the reason?

 

Your logs look OK, did your signal had any new trades today?

Ask the signal provider for help and advice.

 
Eleni Anna Branou #:

Your logs look OK, did your signal had any new trades today?

Ask the signal provider for help and advice.

Yes, the signal had two successful and one losing trade today until now. None of them occur in my account. 
 
UlrichG #:
Yes, the signal had two successful and one losing trade today until now. None of them occur in my account. 

Your logs are from yesterday's journal, have you checked today to see if everything is still OK?

Do you still have the signal enabled message in your MQL5 VPS journal?



 
Eleni Anna Branou #:

Your logs are from yesterday's journal, have you checked today to see if everything is still OK?

Do you still have the signal enabled message in your MQL5 VPS journal?



yes, that message '...signal enabled' comes once every hour. The last time is 25 minutes ago.
 

looks like this (filtered 'signal'):

2022.11.14 00:54:34.091    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.75 ms
2022.11.14 02:54:36.053    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.76 ms
2022.11.14 03:54:37.719    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.68 ms
2022.11.14 05:54:39.096    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.82 ms
2022.11.14 06:54:40.729    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.78 ms
2022.11.14 08:54:42.337    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.79 ms
2022.11.14 09:54:43.742    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.78 ms
2022.11.14 11:54:45.098    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.46 ms
2022.11.14 12:54:46.169    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.48 ms
2022.11.14 14:54:48.312    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.82 ms
2022.11.14 15:36:12.482    Signal    '508xxxxx': signal provider has balance 29 956.14 USD, leverage 1:500; subscriber has balance 12 378.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.14 15:36:13.635    Signal    '508xxxxx': ping to signal server 202.06 ms, to trade server 227.06 ms
2022.11.14 15:36:38.248    Signal    '508xxxxx': connecting to signal server
2022.11.14 15:36:39.526    Signal    '508xxxxx': signal provider has balance 29 956.14 USD, leverage 1:500; subscriber has balance 12 378.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.14 15:36:40.334    Signal    '508xxxxx': ping to signal server 199.41 ms, to trade server 224.41 ms
2022.11.14 15:54:49.560    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.80 ms


By the way: The account is a demo account. May that be a problem?

 
UlrichG #:

looks like this (filtered 'signal'):

2022.11.14 00:54:34.091    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.75 ms
2022.11.14 02:54:36.053    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.76 ms
2022.11.14 03:54:37.719    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.68 ms
2022.11.14 05:54:39.096    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.82 ms
2022.11.14 06:54:40.729    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.78 ms
2022.11.14 08:54:42.337    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.79 ms
2022.11.14 09:54:43.742    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.78 ms
2022.11.14 11:54:45.098    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.46 ms
2022.11.14 12:54:46.169    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.48 ms
2022.11.14 14:54:48.312    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.82 ms
2022.11.14 15:36:12.482    Signal    '508xxxxx': signal provider has balance 29 956.14 USD, leverage 1:500; subscriber has balance 12 378.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.14 15:36:13.635    Signal    '508xxxxx': ping to signal server 202.06 ms, to trade server 227.06 ms
2022.11.14 15:36:38.248    Signal    '508xxxxx': connecting to signal server
2022.11.14 15:36:39.526    Signal    '508xxxxx': signal provider has balance 29 956.14 USD, leverage 1:500; subscriber has balance 12 378.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.14 15:36:40.334    Signal    '508xxxxx': ping to signal server 199.41 ms, to trade server 224.41 ms
2022.11.14 15:54:49.560    Terminal    '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.80 ms


By the way: The account is a demo account. May that be a problem?

No, but check your terminal's journal logs for any messages or errors?

Are you sure trading has been enabled in your demo account?

 
Eleni Anna Branou #:

No, but check your terminal's journal logs for any messages or errors?

Are you sure trading has been enabled in your demo account?

I double checked the journal for errors or any suspicious messages, nothing like that. 
I jus traded on this account manually to test it, yes, it works. 
 
UlrichG #:
I double checked the journal for errors or any suspicious messages, nothing like that. 
I jus traded on this account manually to test it, yes, it works. 

Are the symbols that the signal trades enabled in your MT4/5 >> View >> Symbols?

 
Eleni Anna Branou #:

Are the symbols that the signal trades enabled in your MT4/5 >> View >> Symbols?

Yes, all of them and more (26 symbols are in the market watch)

 
It doesn't make sense...
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