Signal connected but my account does not trade it
Your logs look OK, did your signal had any new trades today?
Ask the signal provider for help and advice.
Your logs look OK, did your signal had any new trades today?
Ask the signal provider for help and advice.
looks like this (filtered 'signal'):
2022.11.14 00:54:34.091 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.75 ms
2022.11.14 02:54:36.053 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.76 ms
2022.11.14 03:54:37.719 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.68 ms
2022.11.14 05:54:39.096 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.82 ms
2022.11.14 06:54:40.729 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.78 ms
2022.11.14 08:54:42.337 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.79 ms
2022.11.14 09:54:43.742 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.78 ms
2022.11.14 11:54:45.098 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.46 ms
2022.11.14 12:54:46.169 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.48 ms
2022.11.14 14:54:48.312 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.82 ms
2022.11.14 15:36:12.482 Signal '508xxxxx': signal provider has balance 29 956.14 USD, leverage 1:500; subscriber has balance 12 378.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.14 15:36:13.635 Signal '508xxxxx': ping to signal server 202.06 ms, to trade server 227.06 ms
2022.11.14 15:36:38.248 Signal '508xxxxx': connecting to signal server
2022.11.14 15:36:39.526 Signal '508xxxxx': signal provider has balance 29 956.14 USD, leverage 1:500; subscriber has balance 12 378.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.14 15:36:40.334 Signal '508xxxxx': ping to signal server 199.41 ms, to trade server 224.41 ms
2022.11.14 15:54:49.560 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.80 ms
By the way: The account is a demo account. May that be a problem?
looks like this (filtered 'signal'):
2022.11.14 00:54:34.091 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.75 ms
2022.11.14 02:54:36.053 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.76 ms
2022.11.14 03:54:37.719 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.68 ms
2022.11.14 05:54:39.096 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.82 ms
2022.11.14 06:54:40.729 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.78 ms
2022.11.14 08:54:42.337 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.79 ms
2022.11.14 09:54:43.742 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.78 ms
2022.11.14 11:54:45.098 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.46 ms
2022.11.14 12:54:46.169 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 7.48 ms
2022.11.14 14:54:48.312 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.82 ms
2022.11.14 15:36:12.482 Signal '508xxxxx': signal provider has balance 29 956.14 USD, leverage 1:500; subscriber has balance 12 378.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.14 15:36:13.635 Signal '508xxxxx': ping to signal server 202.06 ms, to trade server 227.06 ms
2022.11.14 15:36:38.248 Signal '508xxxxx': connecting to signal server
2022.11.14 15:36:39.526 Signal '508xxxxx': signal provider has balance 29 956.14 USD, leverage 1:500; subscriber has balance 12 378.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.14 15:36:40.334 Signal '508xxxxx': ping to signal server 199.41 ms, to trade server 224.41 ms
2022.11.14 15:54:49.560 Terminal '508xxxxx': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, last known ping to Access Server - BDC.01 is 6.80 ms
By the way: The account is a demo account. May that be a problem?
No, but check your terminal's journal logs for any messages or errors?
Are you sure trading has been enabled in your demo account?
No, but check your terminal's journal logs for any messages or errors?
Are you sure trading has been enabled in your demo account?
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I have a working subscription to a signal which had four trades during the past days, but they do not reach my account. No errors found in the log, just successful log entries. What may be the reason?
These are the log messages after syncing with MQL5 VPS:
2022.11.13 10:54:18.296 Signal '508xxxxx': 'YYY' for 'UlrichG' subscription found, 2022.12.10 expiration, enabled
2022.11.13 10:54:18.296 Signal '508xxxxx': money management: use 95% of deposit, equity limit: 0.00 EUR, deviation/slippage: 2.0 spreads, copy SL/TP: disabled
2022.11.13 10:54:18.296 Signal '508xxxxx': connecting to signal server
2022.11.13 10:54:18.296 MQL5.community activated for 'UlrichG', balance: zzz.zz (frozen: zz.zz)
2022.11.13 10:54:19.121 Network '508xxxxx': scanning network for access points
2022.11.13 10:54:19.398 Signal '508xxxxx': signal provider has balance zz zzz.35 USD, leverage 1:500; subscriber has balance zz zzzz.21 EUR, leverage 1:500
2022.11.13 10:54:19.579 Signal '508xxxxx': percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 40%
2022.11.13 10:54:19.579 Signal '508xxxxx': synchronization finished successfully
2022.11.13 10:54:20.375 Signal '508xxxxx': ping to signal server 198.60 ms, to trade server 224.60 ms
No following log messages that are suspicous
But the trades of the signal, that follow these messges today, are not on my account.
On the VPS Tab I can see:
What may be the reason?